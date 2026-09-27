La favola del Nibbiano e Valtidone continua. La tribuna a Borgonovo è completamente esaurita per la sfida di cartello tra prime della classe con il Chievo Verona. Un match che vedeva sfidarsi il miglior attacco del girone, quello scaligero, e la miglior difesa, quella piacentina. Il Chievo parte fortissimo e colleziona ben tre palle gol in 20′. Poi c’è la reazione dei locali che crescono rapidamente nel finale di frazione con iniziative di Moncagli, Boschetti e Grasso.
Nella ripresa il gol che cambia la partita: c’è un errore di impostazione del Chievo e Grasso è bravissimo a recuperare il pallone e a servire Boschetti che non esita ad infilare il portiere. Vale quanto una rete il salvataggio sulla linea di Filicetti sulla conclusione ravvicinata di testa di Minessi. Nel finale c’è anche spazio per la grande giocata di tacco di Spaviero per Lancellotti che chiude i conti con il definitivo 2-0. Per il Nibbiano a cui è stata anche annullata una rete per fuorigioco questo è il quinto successo consecutivo.
Il Nibbiano non si ferma più: battuto anche il Chievo Verona. Piacentini da soli in vetta alla serie D
La favola del Nibbiano e Valtidone continua. La tribuna a Borgonovo è completamente esaurita per la sfida di cartello tra prime della classe con il Chievo Verona. Un match che vedeva sfidarsi il miglior attacco del girone, quello scaligero, e la miglior difesa, quella piacentina. Il Chievo parte fortissimo e colleziona ben tre palle gol in 20′. Poi c’è la reazione dei locali che crescono rapidamente nel finale di frazione con iniziative di Moncagli, Boschetti e Grasso.