Sciuto, rettrice del Politecnico: “L’IA rende più efficienti le attività, ma il controllo deve restare in capo alle persone” – AUDIO

L’intelligenza artificiale non sta solo accelerando la ricerca: sta trasformando il modo in cui prendiamo decisioni, esercitiamo il potere, immaginiamo il futuro e ci relazioniamo gli uni con gli altri.

Se oggi l’IA progetta farmaci, seleziona candidati, orienta investimenti e suggerisce scelte quotidiane, la domanda non è più soltanto cosa può fare, ma cosa sta facendo a noi. Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica, distingue tra possibilità reali e narrazioni distorte, aiutandoci a capire dove finisce l’innovazione e dove inizia il mito.

Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, osserva questa trasformazione dal cuore delle istituzioni che formano le nuove generazioni di ingegneri e scienziati, interrogandosi su responsabilità, accesso, equità e divari ancora aperti.

È una conversazione sulla tecnologia, e su come l’IA stia ridisegnando il rapporto tra esseri umani, conoscenza e potere – e su quale società vogliamo costruire mentre le macchine imparano a decidere con noi.

“Io vorrei formare persone che sono in grado di avere un pensiero critico, che quindi siano in grado di interagire con l’intelligenza artificiale, utilizzare l’intelligenza artificiale per potenziare le proprie attività, renderle più veloci, più efficienti. Ma la parte di valutazione, la parte di sviluppo, la parte di controllo di queste attività deve rimanere in capo alle persone. Le persone devono sviluppare quelle competenze in grado di controllare l’intelligenza artificiale”, spiega Sciuto.

Che idea ha oggi della sua università, del suo Politecnico?

“Una grande scuola di formazione politecnica, in grado di mettere insieme delle competenze tecnologiche con delle competenze umanistiche, che sono fondamentali per la crescita delle persone. E dall’altra parte un grande centro di eccellenza per la ricerca e per l’innovazione e la responsabilità sociale”.