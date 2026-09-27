Volley, Serie B1 – VAP, crescita e segnali incoraggianti in vista del campionato

Una gara dai contenuti altalenanti quella disputata dalla formazione di coach Fanni contro le pari età della Volley Igor Novara (B2).

Nel primo set le ospiti si mettono in evidenza per continuità di gioco e riescono ad assicurarsi il parziale. Nel secondo, invece, la VAP accusa una evidente pausa nella parte centrale del set, commettendo qualche errore di troppo e consentendo alle padrone di casa di costruire un buon margine di vantaggio, mantenuto fino alla conclusione del parziale.

Anche nel terzo set le ragazze della VAP faticano a trovare il ritmo giusto: i cambi non producono l’effetto sperato e Novara riesce così a portarsi in vantaggio nel conto dei set.

Nel finale di gara, però, la VAP ritrova continuità e sicurezza, quanto basta per imporsi nel quarto set e chiudere l’allenamento congiunto sul 2-2.

«Un confronto tra alti e bassi – commenta coach Fanni – ma dal punto di vista fisico, tecnico e tattico abbiamo compiuto progressi. Questo è positivo, poiché stiamo entrando nella fase clou della preparazione al campionato».

Igor Novara – Volley Academy Piacenza 2-2

Volley Academy Piacenza: Momo, Carlà (L), Lunardini, Lamberti, Mosetti, Agosto, Di Luzio, Fenzio, Abondio, Olivi, Lara-Fondin, De Servi, Ferri (L), Carli, Isitor. All. Michele Fanni, Paolo Bergamaschi.

Allenamento congiunto U17

Buon passo in avanti per la formazione U17, diretta da coach Maggipinto, nel confronto con il Piacevolley (Serie C). La squadra ha mostrato progressi sia sotto il profilo del gioco sia per quanto riguarda l’atteggiamento in campo.

«È una vittoria che fa morale – spiega il tecnico della VAP – e soprattutto ci dà ulteriori conferme sul buon lavoro quotidiano svolto in palestra. Ho riscontrato miglioramenti in tutti i fondamentali, così come nell’alternanza delle fasi di break e di cambio palla. Sono certamente segnali importanti e di conforto in questo momento particolare della stagione».

Piacevolley – Volley Academy Piacenza 1-3

Volley Academy Piacenza: Fortunato, Riccardi, Clini (L), Sposimo, Bimbi, Tencati, Carciani, Sarasini, Sorsi, Compaore, Mosetti, Fagiani (L), De Servi, Carli, Isitor P., Paganini. All. Donato Maggipinto, Renato D’Angionella.