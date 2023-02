Ladri in azione all’interno di un negozio di abbigliamento lungo la via Emilia Parmense, alle porte di Rottofreno. La scoperta è stata fatta dai titolari la mattina del 18 febbraio, motivo per cui i malviventi parrebbero essere entrati in azione la notte stessa. I ladri hanno forzato una porta sul retro, hanno messo fuori uso le telecamere e hanno asportato con tutta calma la cassaforte contenente circa 5 mila euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri.