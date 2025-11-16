Napoli Club Piacenza Partenopea, il 6 dicembre di Natale all’insegna della solidarietà

Il prossimo 6 dicembre 2025 , l’associazione socioculturale Napoli Club Piacenza Partenopea 2023 ha organizzato una cena-evento nel segno della napoletanità e solidarietà.
L’evento si svolgerà infatti a Ristorante Casa Nuova di Niviano alle porte di Piacenza, Dove oltre ai soci del club, si riuniranno anche tanti appassionati di calcio, simpatizzanti della cultura napoletana e anche gli altri Napoli Club del nord Italia e non solo.
La nota dell’associazione
La serata non sarà una semplice cena, per l’occasione saranno ospiti l’ex centravanti azzurro Pampa Sosa che presenterà il proprio libro “L’ultimo 10“ , e Gianpaolo Imbriani, fratello dell’ex giocatore azzurro Giampaolo scomparso prematuramente all’età di 39 anni.
Quest’ultimo presenterà la propria associazione “Imbriani non mollare“, per raccontare la storia di Carmelo e soprattutto dello scopo nobile dell’associazione.
Piacenza Partenopea ha dato vita a una lotteria di beneficenza con in palio una vacanza di una settimana per quattro persone a sostegno dell’associazione “Imbriani, non mollare”.
Ma la serata, non finisce qui …musica napoletana dal vivo e Karaoke ,Tombolata della tradizione ed in ultimo andranno in scena I consueti “Piacenza Partenopea Awards” format che premiati i soci che si sono contraddistinti durante l’anno associativo.
Ci sarà poi momento per le foto ricordo con gli ospiti e l’occasione, anche per strappare un autografo su qualche cimelio conservato gelosamente dagli appassionati .
Un’occasione per divertirsi, fare beneficenza e soprattutto stare insieme in questa piccola grande comunità napoletana che anche quest’anno si sta affermando a 360 gradi.