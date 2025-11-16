Napoli Club Piacenza Partenopea, il 6 dicembre di Natale all’insegna della solidarietà

Il prossimo 6 dicembre 2025 , l’associazione socioculturale Napoli Club Piacenza Partenopea 2023 ha organizzato una cena-evento nel segno della napoletanità e solidarietà.

L’evento si svolgerà infatti a Ristorante Casa Nuova di Niviano alle porte di Piacenza, Dove oltre ai soci del club, si riuniranno anche tanti appassionati di calcio, simpatizzanti della cultura napoletana e anche gli altri Napoli Club del nord Italia e non solo.

La nota dell’associazione

La serata non sarà una semplice cena, per l’occasione saranno ospiti l’ex centravanti azzurro Pampa Sosa che presenterà il proprio libro “L’ultimo 10“ , e Gianpaolo Imbriani, fratello dell’ex giocatore azzurro Giampaolo scomparso prematuramente all’età di 39 anni.

Quest’ultimo presenterà la propria associazione “Imbriani non mollare“, per raccontare la storia di Carmelo e soprattutto dello scopo nobile dell’associazione.

Piacenza Partenopea ha dato vita a una lotteria di beneficenza con in palio una vacanza di una settimana per quattro persone a sostegno dell’associazione “Imbriani, non mollare”.

Ma la serata, non finisce qui …musica napoletana dal vivo e Karaoke ,Tombolata della tradizione ed in ultimo andranno in scena I consueti “Piacenza Partenopea Awards” format che premiati i soci che si sono contraddistinti durante l’anno associativo.

Ci sarà poi momento per le foto ricordo con gli ospiti e l’occasione, anche per strappare un autografo su qualche cimelio conservato gelosamente dagli appassionati .

Un’occasione per divertirsi, fare beneficenza e soprattutto stare insieme in questa piccola grande comunità napoletana che anche quest’anno si sta affermando a 360 gradi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy