Lepis Piacenza – Avviato il progetto Hockey inline con l’under 14

Da ottobre è iniziata la collaborazione tra Diavoli Sesto e Lepis Piacenza che prevede la partecipazione al campionato di hockey inline

Grande novità in casa rossonera: dopo anni di collaborazioni con realtà legate all’hockey inline che hanno consentito ai Diavoli di allenarsi e giocare il più possibile sulla pista del Quanta Club, da quest’anno i giovani rossoneri dell’under 14 indosseranno i pattini a rotelle vestendo la maglia del Lepis Piacenza (società consolidata in ambito inline che milita con la prima squadra in serie B).

Il progetto, che prevede la collaborazione tra Diavoli Sesto e Lepis Piacenza nasce dalla voglia di praticare un’attività a livello sportivo seria e strutturata senza però impegnare eccessivamente ragazzi e famiglie, anche dal punto di vista economico: si tratta di una iniziativa volta a far divertire i ragazzi, giocando a hockey inline. Un’attività complementare al ghiaccio che consentirà ai ragazzi di allenarsi “in casa”, senza togliere ore e spazio al ghiaccio, che resta la prima priorità.

Gli allenamenti si svolgono al momento all’aperto ai giardini pubblici di via Rucellai, il primo allenamento al coperto è previsto per sabato 22 ottobre sulla pista di Agrate Brianza. Gli allenamenti verranno successivamente programmati di volta in volta, compatibilmente con gli impegni previsti su ghiaccio.

I ragazzi e le ragazze di età tra i 10 ed i 14 anni vestiranno quindi la maglia del Lepis Piacenza e parteciperanno al campionato under 14 che prevede una prima fase a zone e una successiva fase finale con qualificazioni e finali nazionali. Nella prima fase che prevede raggruppamenti a 4 squadre, i ragazzi affronteranno squadre della zona di Emilia Romagna e Toscana. Ad allenare il gruppo saranno coach Gabriele Fumagalli e Juraj Franko.

Hockey inline – che cos’è

L’hockey inline si gioca indossando dei pattini a rotelle in linea in 4vs4 a campo intero, senza la regola del fuorigioco. Si gioca su una superficie di piastrelle di materiale plastico, legno, asfalto, cemento o altro materiale idoneo approvato dal CIRILH (International Committee of Roller Inline Hockey).

Le squadre devono essere formate da un minimo di 6 giocatori di movimento e 1 portiere. Le partite si svolgono in 2 tempi da 20 minuti effettivi ciascuno.