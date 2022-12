Colpito da arresto cardiaco mentre si trova in un locale di via Veneto, muore in ospedale

Colto da arresto cardiaco mentre si trovava in un locale, nulla da fare per un uomo di circa 70 anni. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio in una pasticceria di via Veneto.

Il 70enne era entrato per acquistare un dolce in vista, con ogni probabilità, del cenone di Capodanno.

Mentre si trovava alla cassa, però, l’uomo si è accasciato al suolo. I presenti hanno chiamato immediatamente il 118 e gli operatori sanitari sono giunti sul posto in pochi istanti.

Dopo aver prestato le cure del caso, i sanitari hanno trasportato il 70enne al pronto soccorso dove però l’uomo è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

E’ il terzo caso di arresto cardiaco in pochi giorni: il 28 dicembre, infatti, due persone erano state soccorse e salvate con l’utilizzo del defibrillatore.