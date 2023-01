Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, rinviata la gara con la Moma Anderlini

La società Pallavolo San Giorgio rende noto che la partita, valida per la dodicesima giornata del campionato nazionale di serie B2, girone F, con la Scuola Anderlini Modena è stata rinviata

Fissata da calendario per sabato 7 gennaio alle ore 18 presso il PalaAnderlini l’incontro si terrà giovedì 26 gennaio, sempre nella medesima struttura, alle ore 20. La partita è rinviata per la convocazione dell’atleta modenese Asia Spaziano in nazionale Under 17 al Torneo Wevza che si terrà a Kienbaum in Germania dal 4 all’8 gennaio 2023.

Per vedere ritornare in campo Perini e compagne si dovrà attendere sabato 14 gennaio (ore 18). Al palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino arriverà la Polisportiva Riva Suzzara nella gara che chiuderà il girone d’andata.

Il programma degli appuntamento vedrà per sabato 21 gennaio un allenamento congiunto con il Volley Piadena, formazione lombarda che milita in serie B1 (girone C), con sede da definire e cui seguiranno dettagli. Poi seguirà il recupero di campionato e da sabato 4 febbraio prenderà il via il girone di ritorno con la gara interna contro la Davis 2c Veman.