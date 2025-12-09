“Mi dovete 150 euro” e pesta due uomini con pugni, sedie e persino un’aspirapolvere: interviene la polizia, denunciato

Nella serata di ieri, le Volanti hanno denunciato un cittadino albanese quarantenne per minacce aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Gli equipaggi delle volanti sono intervenuti nella zona Infrangibile a seguito di un diverbio all’interno di un’abitazione privata ove si trovavano sette persone.
Il soggetto, vantando un credito di 150 euro nei confronti di altri due uomini, in stato di alterazione da alcool, li aveva aggrediti fisicamente dapprima a mani nude e poi con gli oggetti a sua disposizione in casa, quali un ombrello, una sedia, un’aspirapolvere, per poi minacciarli con un coltello da cucina, poi sequestrato.
Gli aggrediti erano fuggiti in strada seguiti dall’indagato e dalla moglie, ed il pronto intervento della polizia ha permesso di calmare gli animi e di denunciare il soggetto autore dell’aggressione, mentre le vittime sono state accompagnate in ospedale.