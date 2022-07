Lega cittadina, Luca Zandonella eletto segretario: “Centrodestra unito verso le elezioni di settembre”

Come recentemente annunciato, si stanno svolgendo i congressi della Lega per Salvini Premier a partire dal livello locale. Ieri sera si è svolto quello della sezione di Piacenza, che comprende anche i territori di Rottofreno e Pontenure, che ha visto l’elezione a segretario – avvenuto all’unanimità dei presenti e presieduto dal capogruppo in Regione Matteo Rancan – di Luca Zandonella, ingegnere e consigliere comunale. Ad affiancarlo nel direttivo cittadino saranno Gianmaria Pozzoli (vice-segretario nonchè assessore a Rottofreno), Marco Montanari, Davide Garilli , Cristina Valla, Danila Pedretti e Sergio Pecorara. “Ringrazio i militanti per la fiducia nei miei confronti: dai congressi e dall’attività sul territorio, in mezzo alla gente, riparte la Lega”.

“L’obiettivo è quello di aumentare gli iscritti, analizzando e approfondendo le varie tematiche a livello locale nel corso del tempo e facendo sentire la nostra voce, in modo chiaro e lontano dal politicamente corretto. Sarò a disposizione della sezione per portare in consiglio comunale le idee della Lega. Ora la sfida più importante è quella delle elezioni nazionali di settembre, dove il centro-destra unito dovrà tornare alla guida del Paese per politiche chiare in merito ad immigrazione, sicurezza, fisco e lavoro”.