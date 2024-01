Marcello Foa ospite della Lega piacentina il 2 febbraio

Continuano gli appuntamenti organizzati dalla Lega piacentina nell’ambito del ciclo di incontri “Esercizi per un pensiero libero”. Venerdì 2 febbraio l’ospite sarà Marcello Foa, giornalista, docente ed ex Presidente della Rai, che presenterà il suo libro “Il sistema (in)visibile. Perché non siamo più padroni del nostro destino”, in dialogo con il giornalista Marcello Pollastri.



Luca Zandonella, segretario provinciale del Carroccio

“Il nostro ciclo di incontri culturale continua con soddisfazione: avremo infatti l’onore di avere con noi Marcello Foa, figura di caratura nazionale e dalla comprovata esperienza. Nel libro analizza, con la sua autorevolezza e consueta chiarezza, il ruolo delle élite e dimostra come sia possibile modellare le masse, cambiare i valori, orientare la politica, l’economia e i media avvalendosi anche delle tecniche di influenza psicologica. Tutto avviene davanti a noi ma spesso non abbiamo occhi per vederlo: è così che si vogliono governare le società nell’era moderna. Pensavamo di essere padroni del nostro destino, mentre altri, in luoghi che a volte neanche conosciamo – e che quindi non necessariamente coincidono con governi e parlamenti – decidono per noi”.

L’incontro si terrà alle ore 21 presso la Casa delle Associazioni in via Musso 3/5 a Piacenza e sarà ad ingresso libero.