Dopo il grande successo riscosso a Rivergaro la scorsa domenica, i Mercanti di Qualità ritornano il 16 maggio con un secondo appuntamento in Val Trebbia. Una giornata in totale sicurezza all’insegna dello shopping di qualità e della spensieratezza, ma anche un modo per ritornare a vivere il territorio piacentino.

Mercanti di Qualità a Travo domenica 16 maggio

Il Mercato Straordinario di Primavera si svolge a Travo dalle 8 alle 19 con più di 30 banchi di tutti i generi. Con i Mercanti di qualità è possibile passeggiare tra gli spazi di abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo e biancheria. Inoltre non mancheranno i banchi di fiori e piante, di enogastronomia con specialità del territorio, di oggettistica e tanto altro.

Mercanti di Qualità a Travo, informazioni

Facebook Mercanti di Qualità Piacenza