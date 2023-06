Cavanna, approvata dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria: “Ho ricevuto da Piacenza più di quanto ho dato” – AUDIO

Cavanna, approvata dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria: “Ho ricevuto da Piacenza più di quanto ho dato”.

Un riconoscimento per “ l’attività lodevolmente svolta in una vita intera dedicata al bene pubblico, in ambito sanitario, sociale e civile”. Nell’ultimo Consiglio Comunale di Piacenza è stata approvata all’unanimità la delibera che conferisce al noto oncologo Luigi Cavanna la cittadinanza onoraria della città.

Mi fa molto piacere – commenta a Radio Sound Cavanna – e ringrazio tutto il Consiglio Comunale per questo riconoscimento. Io sono molto felice di questa nomina, quindi veramente grazie a tutti.

Lei ha dato tanto a Piacenza, cosa ha ricevuto dalla città?

Quando si lavora in una realtà come Piacenza che ha tanti pregi, è ovvio ci sono anche dei problemi, quando si dà poi si riceve anche di più. Io ho lavorato per la città, ma se ho dato 5 ho ricevuto 10, quindi ho ricevuto molto di più in cambio.

Tra le motivazioni c’è anche il suo impegno nel periodo Covid, al termine lei ha parlato del tema delle cure mancate. La pandemia è stato un evento imprevisto e drammatico. Noi a Piacenza per primi abbiamo deciso che si poteva anticipare le cure e portarle a casa così abbiamo cominciato e l’iniziativa ha avuto successo. In particolare perché come tutte le malattie infettive prima si curano, poi l’esito è migliore.

Abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia?

Il periodo del Covid ci ha fatto capire che tante cose si possono e si devono migliorare, quindi ora abbiamo le basi per lavorare meglio. Soprattutto con una velocità di reazione più rapida e più capace di portare a casa il risultato per i malati.

