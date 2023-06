Siccità, allarme rientrato anche a Piacenza, Bratti: “Buone le portate del Po, poi vedremo il meteo” – AUDIO

Siccità, allarme rientrato anche a Piacenza, Bratti: “Le portate del Po sono discrete, ma bisognerà vedere l’evoluzione del meteo”. A dirlo a Radio Sound è il Segretario Generale Autorità distrettuale del fiume Po.

Questi cambiamenti meteorologici così repentini fanno parte ormai di un comportamento del clima sempre più frequente. In particolare dobbiamo abituarci a lunghi periodi di siccità alternati a piovosità molto concentrate, come è accaduto nei territori della Romagna che sono stati ampiamente devastati. E allo stesso tempo abbiamo avuto addirittura alcune situazioni nel piacentino dove solo qualche giorno fa, guardando la situazione delle falde acquifere, c’era ancora un profilo molto simile a quello siccitoso. Per affrontare questo cambiamento del clima bisogna prendere delle misure che tengano conto di questa situazione.

Oggi qual è la situazione del Po nel piacentino

E’ ovviamente diversa rispetto a prima, le portate sono aumentate e c’è un tema di qualità delle acque che va tenuto sotto controllo. Sono comunque portate che non ci portano a pensare a una possibile crisi idrica almeno per le prossime settimane, poi vedremo cosa ci dirà il meteo. La parte del Po a Piacenza ha avuto beneficio anche grazie alle diffuse piogge cadute in Piemonte.

Siccità, allarme rientrato anche a Piacenza

Il sito dell’Autorità distrettuale del fiume Po.