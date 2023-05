Il ministro Locatelli: “Qui a Piacenza una proficua collaborazione tra associazioni e istituzioni” – AUDIO

Un territorio ricco di interazioni tra associazioni e mondo istituzionale. Parole di ammirazioni per il territorio piacentino che arrivano direttamente dal ministro Alessandra Locatelli. Il rappresentante del governo ha visitato ieri alcune strutture di volontariato piacentine. Nello specifico l’associazione “Oltre l’Autismo” a San Bonico e l’Assofa di Piacenza.

“Un territorio ricco di collaborazioni tra associazioni e istituzioni e questo credo sia importantissimo. Per il futuro non si potrà fare a meno di lavorare insieme: istituzioni, terzo settore e privati”.

“Ho visitato un’associazione che si occupa di inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità e un centro diurno. Credo che siano esempi e modelli per il territorio, punti di riferimento per le tante famiglie, preziosi e insostituibili. L’importante, come fanno loro, è garantire la dignità della persona, garantire che insieme all’approccio sanitario sia tenuta in conto anche l’affettività, il mondo sociale, le relazioni con gli altri. Perché la persona non è fatta solo di medicine e terapie ma di tante altre cose“.