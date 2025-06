Energia, incontro con il ministro Pichetto Fratin e visita alla Siet di via Nino Bixio – FOTOGALLERY

La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha preso parte oggi a un incontro presso la Siet di via Nino Bixio con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e con l’ingegner Giorgio Graditi, direttore generale di Enea e presidente di Siet.

La Siet S.p.A. è un realtà d’eccellenza assoluta a livello nazionale e internazionale nella ricerca, nello sviluppo e nella sperimentazione in campo energetico

L’incontro di oggi, a cui è seguita una visita agli impianti, è stata “un’occasione preziosa – commenta la sindaca – per ascoltare e confrontarsi su temi di cruciale importanza per il futuro non solo del nostro territorio ma dell’Italia intera e, direi, dell’intero pianeta: l’energia, la sua produzione legata a un fabbisogno sempre crescente, i suoi costi, lo sviluppo di nuove tecnologie, l’innovazione nella sperimentazione, nelle certificazioni, negli impianti”.

E, parlando di impianti, la Siet può vantarne di unici al mondo per dimensioni e caratteristiche. Impianti che, insieme a personale super specializzato e a una posizione strategica sotto ogni punto di vista, fanno di questa società piacentina “un vero gioiello del settore”.