Oltre 4 mila occupati nelle imprese di montagna piacentine, Quintavalla: “Regione al lavoro per risolvere le criticità, dai trasporti al welfare”

“La Regione Emilia-Romagna è al fianco delle imprese di montagna, in particolare con le indennità per l’agricoltura che abbiamo incrementato per dare un’attenzione specifica a un settore che ha un forte ruolo sociale. Premialità per le imprese di montagna sono previste anche dal Programma di sviluppo rurale (Psr) per stimolare iniziative che nascono dal basso. Infine, nei giorni scorsi il presidente Michele de Pascale e il vicepresidente Vincenzo Colla hanno lanciato la proposta di istituire le Zone economiche speciali (Zes), oggi presenti perlopiù al Sud Italia, anche nei territori di montagna, per garantire una fiscalità agevolata agli imprenditori, già costretti a esborsi maggiori rispetto ai colleghi di pianura”.

Così Luca Quintavalla, presidente della commissione “Politiche economiche” della Regione Emilia-Romagna, nel suo intervento al convegno “Le imprese di montagna”, promosso dalla Camera di Commercio dell’Emilia nella giornata di sabato 15 novembre a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia).

Dopo i saluti del presidente dell’ente camerale Stefano Landi e del sindaco di Castelnovo ne’ Monti, Emanuele Ferrari, è stata presentata la ricerca promossa dalla Camera di Commercio dell’Emilia e condotta dal Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza sullo stato dell’economia montana delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con approfondimenti specifici per ogni realtà locale sulle condizioni delle imprese e del lavoro, sulle criticità e sui bisogni del tessuto imprenditoriale.

A esporre i dati, raccolti attraverso interviste in 500 imprese di montagna delle tre province, sono stati Paolo Rizzi e Manuela Ferrari. Presenti in sala alcune classi di studenti degli istituti superiori “Cattaneo-Dall’Aglio” e “Mandela” di Castelnovo ne’ Monti. Sono intervenute tre imprenditrici della montagna reggiana – Angela Bronzini, Giorgia Coli e Sara Scaruffi – e la musicista Maddalena Scagnelli con Franco Guglielmetti e Carlo Gandolfi del gruppo “Enerbia” che hanno arricchito il convegno con una performance musicale. In conclusione, gli interventi di Adelfo Magnavacchi, presidente del Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano, e Luca Quintavalla, presidente della commissione “Politiche economiche” della Regione.

Il consigliere regionale piacentino Luca Quintavalla ha esortato gli studenti: “Arrabbiatevi pure con la politica, ma impegnatevi e appassionatevi al bene comune, perché il rinnovamento della politica deve partire dal basso e dai giovani”.

“Oggi le priorità su cui le imprese ci sollecitano riguardano il welfare, dagli asili nido ai servizi sociali – ha detto Quintavalla –. Entro la fine dell’anno vareremo il nuovo Patto per il lavoro, per il clima e per l’Economia sociale: solo insieme possiamo affrontare le transizioni digitale, ecologica e demografica. Siamo l’unica Regione ad aver istituito una delega specifica all’Economia sociale, in capo al vicepresidente Colla, per mettere al centro i bisogni delle persone e non solo il profitto”.

La ricerca presentata ha messo in luce alcuni dati significativi sulle imprese dell’appennino. Nei Comuni montani della provincia di Piacenza, negli ultimi dieci anni (2014-2024), le imprese sono calate del 17,4%, e oggi sono 3.001 con 4.027 addetti.

Riguardo questi ultimi, se Parma e Reggio Emilia fanno registrare dati in crescita (+8,1% e +3,4%), Piacenza nel decennio 2013-2023 ha perso il 2,2%. Un dato che si lega all’andamento demografico: i Comuni montani della provincia di Piacenza, dal 2011 al 2024, hanno perso l’11,6% degli abitanti, mentre nelle altre due province il calo è stato meno marcato (-3,3% a Parma e -3,9% a Reggio Emilia).

Nel 2024, secondo una stima elaborata del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica su dati Unioncamere e Banca d’Italia, la montagna piacentina ha avuto un Pil di 404 milioni di euro, meno di Parma (2,1 miliardi) e Reggio Emilia (1,1 miliardi). Tra le maggiori difficoltà espresse dagli imprenditori di montagna ci sono i costi dei trasporti e dell’energia, e poi il reperimento del personale.

La maggior parte degli intervistati piacentini ha detto che la condizione numero uno per rimanere in montagna è migliorare le infrastrutture di trasporto e i servizi come la scuola e la sanità.

“Prendiamo atto di questi spunti precisi e significativi – commenta Luca Quintavalla – continueremo a lavorare come Regione per far sì che la montagna sia in grado di trattenere i suoi imprenditori e di attrarne di nuovi. Per noi è una priorità: imprese in salute permettono all’intero tessuto sociale di restare solido e ai cittadini di vivere meglio”.

