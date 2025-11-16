Volley, Serie D – Il River conquista il secondo derby stagionale: 3-0 all’Ardavolley

Il RIVER DECALACQUE si aggiudica pure il secondo derby stagionale, sconfiggendo la formazione di Fiorenzuola del PAVIDEA ARDAVOLLEY. Il match è stato più combattuto di quanto il risultato finale possa far pensare, infatti la squadra locale si è espressa a corrente alternata e le ospiti hanno giocato, per diverse fasi della gara, alla pari con le ragazze del presidente Tiboni. Entrambe le panchine hanno dovuto fare i conti con alcune defezioni: nelle file rivergaresi non è presente Cappellini per impegni lavorativi, mentre coach Mulazzi deve rinunciare alla palleggiatrice Scapuzzi, reduce da un brutto infortunio alla caviglia (auguri di pronto recupero).

Una buona prestazione per la formazione trebbiense, anche se bisogna limitare ulteriormente gli errori gratuiti. Una nota di merito per la prestazione della giovane Basile. Prossimo turno in programma sabato 22 novembre a Parma, opposte alla formazione della COOP PARMA 1964, attuale capo-classifica; ci vorrà il miglior RIVER per uscire indenni dal palazzetto.

DECALACQUE RIVER PC – PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC 3-0

(25-21 25-17 25-21)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 15, Viaroli (L1), Rocca 8, Manzari 4, Boiardi 5, Basile 6, Colombini 4, Euclidi 3, Molinaroli 6, Bersanetti (L2), Mozzi 5, Rolleri, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC: Periti 1, Bruzzi, Barbieri 1, Ghioni 3, Cattani 1, Martino 10, Murelli (L1), Borella 7, Boeri (L2), Bertona 6, Alizoni, Zo, Alizoni 5, All. Mulazzi;

