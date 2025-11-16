Guasto tecnico e fumo nel reparto di Oncologia, scatta l’allarme antincendio: evacuati 22 pazienti

Questa mattina, nel reparto di Oncologia degenza dell’ospedale di Piacenza, si è verificato un problema a un gruppo statico di continuità collocato all’interno di una cabina tecnica protetta da una porta tagliafuoco. L’evento ha attivato l’impianto di rilevazione antincendio e il personale del reparto in servizio, avendo notato del fumo, ha prontamente dato l’allarme.
Sono intervenuti immediatamente il Servizio tecnico aziendale e, in via precauzionale, sono stati allertati i Vigili del fuoco. Contestualmente, come previsto dalle procedure interne, per garantire la massima sicurezza, i 22 pazienti ricoverati sono stati temporaneamente trasferiti nei reparti limitrofi di Gastroenterologia e Geriatria, che li hanno accolti con rapidità.
Durante tutta la fase di spostamento e attesa, i malati sono stati costantemente monitorati dai professionisti dell’Oncologia. Sul posto è stata fatta arrivare anche un’ambulanza per eventuale supporto ai pazienti in ossigenoterapia.
Il gruppo statico e il locale sono stati rapidamente messi in sicurezza dai tecnici. In meno di un’ora la situazione è stata completamente ripristinata e i pazienti hanno potuto rientrare nelle loro camere.
L’intervento si è svolto senza criticità, in un clima di collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti e anche tra i pazienti stessi. La procedura di emergenza ha funzionato alla perfezione, garantendo la sicurezza dei degenti e degli operatori in ogni fase dell’evento.