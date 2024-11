Movimento continuo, incontro e performance a XNL Piacenza il 29 novembre

Hip-hop, house, freestyle e altri stili del ballo “di strada” delle culture alternative afrodiscendenti faranno vibrare XNL venerdì 29 novembre dalle ore 18.30. Protagonisti di dell’incontro-performance Movimento continuo, saranno i BlackRootz, un gruppo unico nel suo genere che ha portato innovazione nella scena italiana di street dance.

Movimento continuo a XNL Piacenza

I BlackRoots Luk, Sheba e Mario saranno prima invitati a raccontarsi al pubblico attraverso storie personali, aneddoti e riferimenti a culture alternative in relazione ai diversi stili di ballo urbano praticato dal gruppo per poi dare vita a un momento performativo in cui movimenti di b-boying, freestyle e house si alterneranno in un cerchio creato dal pubblico, parte integrante del climax dell’azione.

I BlackRootz sono una crew di urban dancers e artistә nata a Milano e composta da persone afrodiscendenti accomunate dalla passione per la danza, per la musica e per la black culture. Il gruppo, riconosciuto e riconoscibile per attitudine, stile e originalità è ormai noto in tutto il territorio e attivo da tempo con qualificazioni a battles, insegnamento in classi, giurie, collaborazioni e show all’interno di manifestazioni e festival antirazzisti.

Movimento continuo è il terzo e ultimo appuntamento di approfondimento attorno alla mostra sulle fanzine autoprodotte Out of the Grid. Italian zine 1978-2006 curata da Dafne Boggeri e visitabile sino al 6 gennaio in XNL. La mostra propone un viaggio attraverso le autoproduzioni clandestine stampate in Italia tra il 1978 e il 2006 e, oltre a mettere in luce i cambiamenti estetici e tecnologici nell’uso del linguaggio e delle strategie di comunicazione, solleva temi di natura politica e sociale come la libertà di espressione e il ruolo dell’attivismo giovanile.