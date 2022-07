Maltempo, crolla la parete di una stalla nei pressi di Besenzone: muore un il titolare di un’azienda agricola

Purtroppo il maltempo fa registrare anche un decesso. E’ accaduto nei pressi di Besenzone, in località Boceto. Un uomo si trovava nella stalla all’interno della sua azienda agricola quando una delle pareti avrebbe ceduto travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno cercato di liberare l’uomo per prestargli le prime cure del caso. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Pare comunque che il muro della stalla abbia ceduto proprio a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno interessato il territorio piacentino questo pomeriggio: nella zona di Besenzone pare che il maltempo abbia assunto le forme di una tromba d’aria vera e propria.