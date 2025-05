Musica e Cuore, Concerto Benefico al Teatro President giovedì 8 maggio in favore della Casa del Fanciullo – AUDIO

Musica e Cuore: Concerto Benefico al Teatro President in favore della Casa del Fanciullo. Un evento che unirà la passione per la musica e il desiderio di fare del bene: ecco come si può definire il concerto benefico “Cuore e Musica” che si terrà Giovedì 8 maggio 2025 alle 20.30 presso il Teatro President di Piacenza.

Questa serata speciale, presentata da Marilena Massarini, vedrà esibirsi sul palco diversi artisti piacentini, come Marco Rancati, Roberto Barocelli e Melody Castellari che, accompagnati da Massimo Lamberti alla chitarra e Max Repetti al pianoforte, ci porteranno in un viaggio musicale attraverso i decenni, dagli indimenticabili anni ’60 fino ai mitici anni 2000. Una selezione di brani iconici e coinvolgenti che promettono di far rivivere emozioni e ricordi a tutti i presenti.

Intervista alla Presidente della Casa del Fanciullo a Radio Sound

“Sarà una serata, come dice il titolo, di cuore e musica – anticipa la Presidente della Casa del Fanciullo Maria Scagnetti – la musica è la protagonista assoluta, ci saranno i nostri bambini che apriranno il concerto, ci sarà la possibilità di sentirli ma la loro partecipazione sarà veramente minima perché lo spazio maggiore sarà dato ai generosi artisti che si sono prestati per questa magnifica serata. L’evento ha messo insieme i musicisti di Piacenza più conosciuti e che generosamente si sono offerti di aiutarci.

Musica e cuore, una sertata per tutti

“Sarà una serata di allegria, di divertimento, di spensieratezza perché è importante nella vita anche mantenere vivo quello che è il fanciullo che è in noi e quindi riuscire a divertirsi tutti insieme, sarà una grande festa”.

Musica e Cuore: 8 maggio

Il costo del biglietto è di soli 15 euro, mentre i bambini sotto i 10 anni entreranno gratuitamente, rendendo l’evento accessibile a tutta la comunità e sottolineando ancora una volta l’attenzione della Casa del Fanciullo verso i bambini.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle iniziative sociali della Casa del Fanciullo, che da oltre 70 anni offre supporto a bambini e adolescenti in condizioni di disagio economico, sociale e culturale. La Casa del Fanciullo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tanti giovani, fornendo loro opportunità di crescita e inclusione.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, chiamare lo 0523/506128 oppure rivolgersi alla biglietteria del Teatro President la sera stessa del concerto.