Si accende l’albero in piazza Cavalli, il Natale a Piacenza ha ufficialmente inizio – FOTO e VIDEO

Con l’accensione del grande albero, il Natale a Piacenza è ufficialmente iniziato. Questa sera, sabato 23 novembre, il grande “abete” in piazza Mercanti si è illuminato, mentre gli stand del mercatino di Natale in Piazza Cavalli hanno aperto i battenti. Giornata che Radio Sound ha seguito in diretta.

Dal mercatino in Piazza Cavalli alle “casette” della solidarietà affidate alle associazioni di volontariato in piazzetta Plebiscito, dove è presente anche una giostra per i bambini. Sono tantissime le opportunità di curiosare tra bancarelle e vetrine alla ricerca del regalo perfetto.

In programma fino all’Epifania incontri culturali, concerti e spettacoli, visite guidate, la tradizionale pista di pattinaggio di via Alberici e il trenino a disposizione gratuitamente, nei fine settimana, per collegare i parcheggi circostanti al cuore del centro.

Guarda il programma dettagliato delle iniziative su www.nataleapiacenza.it