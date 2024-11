Un Natale a Piacenza mai così ricco, tante iniziative per animare il centro storico: sabato 23 novembre l’accensione dell’albero – AUDIO

Anche quest’anno Natale a Piacenza propone un ricco calendario di iniziative con tante attività di animazione in programma. Sabato 23 novembre è in programma l’accensione dell’albero di Natale e l’apertura del mercatino di Natale in Piazza Cavalli. Giornata che Radio Sound seguirà in diretta.

Tante iniziative, dunque: anzi, mai un Natale più ricco. Non solo con l’esibizione dei cori e dei gruppi che si alterneranno sul palco di piazza Cavalli, ma anche grazie al nuovo sistema di filodiffusione che farà risuonare le melodie più evocative tra le vie dello shopping.

Dal mercatino alle casette della solidarietà

Dal mercatino in Piazza Cavalli alle “casette” della solidarietà affidate alle associazioni di volontariato in piazzetta Plebiscito – dove sarà presente anche una giostra per i bambini – saranno tantissime le opportunità di curiosare tra bancarelle e vetrine alla ricerca del regalo perfetto.

In programma fino all’Epifania incontri culturali, concerti e spettacoli, visite guidate, la tradizionale pista di pattinaggio di via Alberici e il trenino a disposizione gratuitamente, nei fine settimana, per collegare i parcheggi circostanti al cuore del centro.

Guarda il programma dettagliato delle iniziative su www.nataleapiacenza.it

Maggiore professionalità e qualità

“Abbiamo cercato di portare ancora maggiore professionalità ed espositori che siano all’altezza di una piazza come merita Piacenza. Anche quest’anno ogni espositore è monoprodotto, quindi non abbiamo doppi prodotti, cerchiamo di alzare anche quest’anno il target del prodotto per il pubblico che possa arrivare a Piacenza anche da fuori. Non a caso abbiamo creato una campagna pubblicitaria a livello interprovinciale: grazie anche ai media nazionali cercheremo di portare gente anche da altre regioni, come già è avvenuto l’anno scorso”, commenta Roberto Donolato, di Mark Co & Co, agenzia che organizza l’evento.

Sarà anche un supporto per i commercianti che hanno fatto appello a venire in centro e acquistare nei negozi invece che online.

“Io condivido appieno quanto hanno detto i commercianti, il mondo del commercio sta soffrendo, in modo particolare abbigliamento e calzature, proprio perché l’online la sta facendo da padrona. Torniamo davvero tutti a entrare nei negozi perché altrimenti il commercio e le città si svuoteranno e non sarà molto piacevole vedersi”.

Una città vestita a festa si prepara a vivere l’atmosfera speciale di questo periodo, che ci fa tornare tutti un po’ bambini.

Per i più piccoli e per le famiglie

Proprio ai più piccoli e alle famiglie saranno dedicate le tante attività di animazione in programma, con un calendario di iniziative ancor più intenso e ricco, nello scintillio delle luci e sulle note della musica che quest’anno, più che mai, ci accompagnerà sino all’Epifania.

“Vorremmo che fosse, per tutti, l’occasione di riscoprire il volto accogliente della nostra comunità, perché ciascuno possa trovare quel respiro di bellezza che illumina e conforta. Le occasioni non mancheranno, tra incontri culturali, concerti e spettacoli, visite guidate, l’immancabile pista di pattinaggio di via Alberici e l’ormai iconico trenino a disposizione gratuitamente, nei fine settimana, per collegare i parcheggi circostanti al cuore del centro”.