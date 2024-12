Natale in Alta Val Tidone 2024, dall’8 dicembre al 6 gennaio spettacoli, giochi e tante emozioni

Natale in Alta Val Tidone 2024, i momenti belli delle feste in cornici suggestive. Da domenica 8 dicembre al 6 gennaio sono in programma spettacoli, giochi e tante emozioni da vivere insieme. Tra gli appuntamenti, domenica 8 dicembre a Nibbiano si tiene il mercatino dalle 10, e alle 15 la “Magic Xmas Parade”. Domenica 15 dicembre a Trevozzo mercatino dalle 10, e alle 15 “Caccia a Babbo Natale”.

Eventi per tutti i gusti nel Natale in Alta Val Tidone 2024

Un calendario come sempre ricco di eventi e magia attende l’Alta Val Tidone nel periodo natalizio, con appuntamenti e spettacoli per tutti i gusti e lo spirito di comunità e accoglienza che contraddistingue da sempre questo territorio.

Il filo conduttore sarà l’intrattenimento per i più piccoli, come tradizione vuole, ma non mancheranno momenti di cultura e svago anche per i più grandi, senza dimenticare la possibilità degli acquisti di Natale nei mercatini tradizionali.



Il primo appuntamento è programmato per l’8 dicembre a Nibbiano, in Piazza Martiri della Libertà, quando alle ore 15.00 partirà la Magic XMas Parade, un’allegra e colorata sfilata di Babbo Natale accompagnata dalla musica degli zampognari. Con l’organizzazione della locale associazione Curte Neblani sarà inoltre allestita un’area di giochi popolari per bambini (dalle 14.30) con merenda a base di pane e nutella, mentre i bar del paese prepareranno il panino con cotechino. Per tutto il giorno (dalle ore 10.00) saranno presenti i banchi del mercatino natalizio.



Il 15 dicembre ci si sposta a Trevozzo, nella parte più a valle del comune, con la caccia a Babbo Natale, un gioco coinvolgente che vedrà i bambini alla ricerca del vecchio dalla lunga barba bianca misteriosamente sparito (dalle ore 15.00). La locale Pro Loco, che avrà per l’occasione aperta la campagna tesseramenti, organizzerà gli stand con cotechini e non solo. Anche qui mercatino di Natale dalle 10 del mattino per tutto il giorno.

Tradizionale pomeriggio della Vigilia di Natale a Pecorara, con la distribuzione dei regali ai bambini da parte di Babbo Natale, musica e intrattenimento con The Elf Show, dalle ore 15, con acrobazie e giocoleria. Pro Loco impegnata nell’organizzazione dell’aperitivo degli auguri e mercatino di Natale (il pomeriggio).

2025

L’anno nuovo si apre con l’arrivo della Befana a Caminata, il 6 gennaio, e la distribuzione dei regali dalle ore 15. L’appuntamento sarà anche l’occasione per la premiazione dei concorsi “Il tuo presepe racconta”, aperto a tutti con informazioni sul sito visitaltavaltidone.it e del PresepeScuoleInsieme rivolto alle scuole locali. Alle 16.30 l’atteso appuntamento all’interno della chiesa parrocchiale con l’esibizione dello Spirit Gospel Choir in un emozionante concerto di arie natalizie.

Il Sindaco

“Il periodo natalizio più di altri – dice il Sindaco Franco Albertini – nutre quei sentimenti di convivialità e condivisione su cui si fonda la nostra comunità. L’impegno, con questi eventi, è di rendere un momento di gioia ad ognuno di noi. Ringrazio di cuore, a nome dell’Amministrazione, la disponibilità delle varie associazioni e Pro Loco che anche in questa occasione si adoperano per il bene comune, le organizzazioni scolastiche e gli insegnanti per il loro coinvolgimento e tutti coloro che contribuiranno a rendere il Natale in Alta Val Tidone un momento di armonia per tutti i nostri concittadini e per chi vorrà venirci a trovare per gustare questo spirito e le nostre eccellenze”.