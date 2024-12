Piacenza – United Riccione, i biancorossi devono ritornare a correre anche in campionato

Il mercato di riparazione è iniziato da pochi giorni, ma il Piacenza Calcio è già molto attivo e non poteva essere altrimenti, visto il pessimo andamento in campionato dei biancorossi. Il nuovo direttore sportivo Zerminiani, subentrato poche settimane fa ad Alessio Sestu, ha il compito di ridare linfa vitale con innesti funzionali ad un gruppo che ha profondamente deluso. Mentre la dirigenza continua a tessere le sua fila la truppa di Rossini, reduce dal successo in Coppa Italia con il Sant’Angelo, sfiderà domenica al “Garilli” lo United Riccione.

Un Piacenza a due velocità

C’è un Piacenza in campionato e ce n’è uno in Coppa. In campionato, che è purtroppo la competizione che più conta in serie D, la squadra è totalmente in balìa degli eventi. Non vince da oltre un mese ed ha appena subito un 6-1 a Forlì che poteva esser ancor più rotondo e che comunque rappresenta una delle peggiori sconfitte dell’intera storia del club. Il disamoramento dei tifosi è evidente: molti di loro hanno abbandonato sconsolati la tribuna sullo 0-3 della prima frazione (Riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini). Forlì – Piacenza 6-1, “Profondo biancorosso”: i tifosi abbandonano a fine primo tempo. Rossini: “Dobbiamo solo lavorare, abbassare la testa e restare in silenzio” – AUDIO Punti di vista: “Una prestazione indegna”. L’analisi di Amorini dopo Forlì – Piacenza – AUDIO

C’è un Piacenza in Coppa Italia di lega, competizione che è bene sottolinearlo, non porta nessun vantaggio se non il “prestigio”, ossia non dà diritto né alla salvezza, né tanto meno alla promozione, ma solo alla partecipazione alla Coppa Italia del prossimo anno. Qui, vuoi per minor pressione, vuoi per minori ambizioni delle concorrenti, i biancorossi brillano. Lo hanno fatto anche agli ottavi di finale, dove si sono imposti con un sonoro 3-0 sul campo del Sant’Angelo con gol di Bachini, Recino e Andreoli. I quarti di finale si giocheranno mercoledì 18 dicembre, ore 14:30 contro la Lavagnese al “Garilli” Il Piacenza vince solo in Coppa Italia: 3-0 al Sant’Angelo, quarti con la Lavagnese

Il mercato

La sensazione è che il Ds stia cercando di ricostruire l’asse portante della squadra. Nel cuore della difesa è arrivato il difensore centrale ex Corticella Gianluca Zucchini (che per altro ha anche giocato in Coppa). A centrocampo uno scambio con la Pro Palazzolo, a cui è stato ceduto Grieco, ha portato in biancorosso Haris Muhic (classe 2002). Davanti è già consolidato il ritorno di D’Agostino a dar man forte a Recino. Chiaramente ci saranno altri movimenti, molti dei quali in uscita.

Iocolano, Solerio e Doria nel frattempo sono usciti ai margini del progetto. Non sono stati convocati in Coppa ed il club li ha messi sul mercato.

L’analisi sul mercato del Piacenza è stata fatta dallo stesso ds Zerminiani all’interno dell’ultima puntata di “Caffè biancorosso”: “Le ultime due sconfitte fanno fare valutazioni profonde. Cercheremo profili che possono sposare la causa attuale, ossia la lotta per non retrocedere. Allo stesso modo chi non se la sentirà di giocare per questo obiettivo verrà ceduto. Entrate e uscite dovranno essere equilibrate” Caffè Biancorosso: Piacenza tra crisi, mercato e speranze per il futuro

Con il Riccione sarà uno scontro diretto da non fallire

I biancazzurri, come i biancorossi, hanno visto un avvicendamento nel ruolo di DS. Ad ottobre è arrivato Giuseppe Giglio in luogo di Fabrizio Alunni. Sicuramente un campionato non semplice anche quello dei romagnoli con il primo posto dei playout, occupato attualmente proprio dal Piacenza, che è dietro di 3 lunghezze. Nonostante le difficoltà i ragazzi guidati da Loris Beoni hanno inanellato tre successi consecutivi che hanno rappresentato un vero toccasana per la classifica. Il trittico è stato inaugurato il 17 novembre, 2-1 alla Pistoiese. Quindi successo in terra bolognese contro il Sasso Maroni ed infine vittoria 2-0 in casa contro l’Imolese. 9 punti e 6 gol in 3 partite che testimoniano lo stato di forma del prossimo avversario del Piacenza. Se i biancorossi vorranno avere la meglio degli ospiti dovranno affrontare la gara con ben altro spirito rispetto al match di Forlì.

