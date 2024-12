“Note di Natale” il 14 dicembre al Centro Commerciale Gotico

La magia delle festività incontra la profondità della tradizione musicale sarda nella rassegna “Note di Natale”, che si terrà sabato 14 dicembre alle ore 16:00 presso la piazzetta centrale del Centro Commerciale Gotico. Protagonisti dell’evento saranno i Sas Bator Colonnas, uno dei gruppi più rappresentativi del canto tradizionale sardo “a cuncordu” accompagnati dai balli tradizionali samassesi del gruppo folk Sant’Isidoro di Samasse.

Un ponte tra passato e futuro

Provenienti da Scano di Montiferro, un pittoresco borgo nel cuore della Sardegna, i Sas Bator Colonnas cantano insieme dal 2002. In oltre vent’anni di attività, il gruppo ha incantato il pubblico con le sue performance che coniugano tecnica raffinata e una profonda passione per il recupero e la valorizzazione della musica tradizionale. Con concerti in tutta la Sardegna, partecipazioni a importanti programmi televisivi e workshop internazionali in Europa e America, il gruppo è diventato ambasciatore della cultura sarda nel mondo.

Uno dei momenti più significativi della loro carriera è stato il lancio di “Antigos Trazos” (Ottobre 2012), un album che rappresenta un vero viaggio nella memoria musicale della Sardegna. Ogni melodia è frutto di un’accurata ricerca, con l’obiettivo di preservare e trasmettere questa eredità alle generazioni future.

L’arte della tradizione: il Gruppo Folk Sant’Isidoro

Fondato nel 2002, il Gruppo Folk Sant’Isidoro prende il nome dal Santo protettore degli agricoltori. L’associazione si dedica alla ricerca, al recupero e alla divulgazione delle tradizioni popolari, con particolare attenzione all’abbigliamento e al ballo tradizionale Samassese.

Grazie alla collaborazione con la comunità locale, esperti e accademici, il gruppo ha riscoperto fogge e stili di abbigliamento tradizionale che raccontano secoli di cultura, dalle occasioni festive alle condizioni di lutto. Questi abiti non sono solo un’eredità del passato, ma un potente simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo.

Durante l’evento, il coro e un gruppo di ballerini porteranno al pubblico il fascino delle tradizioni popolari attraverso performance che intrecciano musica, canto e danza, regalando un viaggio emotivo nelle radici culturali di Samassi.

“Note di Natale” il 14 dicembre al Centro Commerciale Gotico

Per la performance piacentina, i Sas Bator Colonnas porteranno sul palco un quartetto d’eccezione composto da Francesco Fodde, Stefano Desogos, Antonio Carboni e Sandro Flore. Il loro repertorio spazia dai canti sacri ai brani più celebrativi della tradizione sarda, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Ingresso gratuito per tutti gli appassionati

L’appuntamento con “Note di Natale” è una serie di eventi gratuiti e aperti a tutti, che si terranno durante i weekend di dicembre fino a domenica 22. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’autenticità delle radici sarde e scoprire una forma d’arte che tocca l’anima e celebra l’identità culturale.

Al centro Gotico (il sito) un pomeriggio di musica e tradizione che scalderà il cuore in questo periodo natalizio.