Nubifragio su Piacenza tra pioggia e forte vento, alberi e rami caduti: auto danneggiate e disagi alla viabilità – FOTO

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Piacenza. Non solo intense precipitazioni ma soprattutto forti raffiche di vento che hanno causato non pochi disagi in città. Numerosi gli alberi e i rami caduti, in particolare nella zona tra via Veneto e via Don Minzoni. A Gropparello e Bettola si sono verificati blackout, strade hanno subito allagamenti. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e della polizia locale.

Gli agenti della polizia locale sono stati impegnati a fronteggiare alberi caduti, alcuni dei quali hanno provocato danni alle auto in sosta. Ad esempio via don Minzoni dove un grosso pino è caduto su un’auto dannneggiandola.

Diverse piante sono cadute sul Pubblico Passeggio, altre piante cadute, come detto, nei giardini di via don Minzoni, caduti anche calcinacci dai tetti delle abitazioni.

In via Veneto una lamiera è caduta dal tetto di una palazzina.

In totale sono arrivate 41 richieste di intervento alla centrale operativa della polizia locale.

Sono state 11 le pattuglie impiegate oltre a una della protezione civile.