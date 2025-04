Ciclismo – Domenica l’appuntamento per Donne Juniores a Gossolengo organizzato dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink

Si sta assottigliando il conto alla rovescia in vista del quarto Trofeo Città di Gossolengo-36esimo Trofeo Alberto Biondi alla memoria-quarto Memorial Rino Andrina, appuntamento per Donne Juniores in programma domenica a Gossolengo (Piacenza). Già giovedì sera il numero di iscritte si era avvicinato a quota 130, promettendo spettacolo sulle strade piacentine nella manifestazione organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink, che sarà impegnata anche in sella con la propria formazione, fin qui protagonista nel 2025 con due vittorie, entrambe a firma di Agata Campana.

Il programma

Il programma prevede il ritrovo alle 8 davanti al Municipio di Gossolengo (piazza Roma), dove nell’adiacente via Matteotti verrà dato il via alle 10. Le atlete che dovranno affrontare 74 chilometri di gara, con il Gpm di Rezzanello come momento più impegnativo del finale di gara prima del rientro a Gossolengo. Tuna, Gazzola, Monteraschio, Rivalta, Momeliano le altre località toccate più volte dalla corsa.

La manifestazione concluderà la Challenge “Due giorni del Ducato” che ha visto la prima tappa lo scorso 13 aprile a Bianconese (Parma). Quattro le maglie in palio. Alla vincitrice della Challenge andrà la maglia gialla griffata Bft Burzoni, mentre la rossa firmata Bussolati Asfalti premierà la prima atleta della classifica complessiva dei Traguardi Volanti. La vincitrice dei GPM delle due gare indosserà la maglia verde Tre Colli. Infine, la maglia bianca H-Bikeway incoronerà la miglior giovane (classe 2008).

Le altre due leader provvisorie sono Polina Danshina (Pc Baix Ebre Tortosa, maglia gialla leader) e Alice Testone (Team Di Federico), maglia verde Gpm. Nella scorsa edizione, a imporsi era stata Chantal Pegolo, che si era imposta in volata su Alice Bulegato e Giada Silo in un podio tutto dall’accento del Nord-Est.

La line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink a Gossolengo

– Giulia Costa Staricco

– Asia Magagnotti

– Martina Orsi

– Linda Sanarini

– Elisa Bianchi

– Giulia Franceschini

– Sofia Delle Fontane

– Matilde Rossignoli

– Alessia Orsi

– Agata Campana

– Camilla Bezzone.