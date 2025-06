Nuoto – Sabato e domenica il trofeo internazionale Vittorino da Feltre con oltre 1000 atleti in gara

Sta per alzarsi il sipario sul Trofeo nazionale Vittorino da Feltre, importante evento agonistico natatorio organizzato dalla società biancorossa e in programma sabato 14 e domenica 15 giugno.

Il Trofeo, giunto quest’anno alla sua quarantatreesima edizione, vedrà in gara complessivamente più di 1.100 atleti (oltre 3.000 atleti-gara) in rappresentanza di numerose società natatorie provenienti, oltre che dal’Emilia Romagna, anche da Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte.

Gianluigi Tedesco, presidente della Vittorino

“Lo scorso fine settimana abbiamo ufficialmente inaugurato, intitolandola al nostro grande campione Giacomo Carini, la rinnovata piscina olimpionica della nostra società che è stata sottoposta, dopo i suoi primi quarant’anni di vita, ad un importante intervento di riqualificazione e di restauro. Il prossimo fine settimana, invece lo stesso impianto verrà inaugurato con questa storica manifestazione agonistica, che si conferma come uno dei più importanti appuntamenti natatori giovanili a livello nazionale. Ringrazio tutti i componenti del nostro settore nuoto che hanno lavorato con grande passione e competenza per organizzare questo storico trofeo, ma anche i nostri soci che in questo fine settimana dovranno rinunciare agli spazi acqua per consentire agli atleti di gareggiare”.

Giacomo Carini, contrariamente agli anni passati, quest’anno non sarà al via alla gara di casa. Con altri compagni del clan azzurro, infatti, l’atleta piacentino si sta allenando in altura, a Livigno, per preparare al meglio i prossimi impegni agonistici a partire dal Trofeo Internazionale Sette Colli, in programma il prossimo mese a Roma.

Gianni Ponzanibbio, responsabile tecnico biancorosso

“Al Trofeo nazionale Vittorino da Feltre parteciperanno atleti di tutte le categorie, dagli Esordienti A, agli Assoluti che gareggeranno secondo il classico programma gare con i 50, 100 e 200 di tutte le specialità oltre ai 400 stile libero. Gli atleti più giovani della categoria Esordienti B, invece, gareggeranno per aggiudicarsi il Trofeo Alborghetti. Le gare inizieranno sabato mattina alle 9,30 e proseguiranno fino alle 13 con pausa per il pranzo e ripresa pomeridiana alle 14,45; stesso programma anche domenica 15 giugno con le premiazioni che, nel pomeriggio, concluderanno la manifestazione verso le 18”.

In occasione del Trofeo Vittorino da Feltre, come da tradizione, verranno assegnati il Memorial Alberto Corti, premio giunto quest’anno alla sua 13ª edizione, ad un giudice scelto dal gruppo Ufficiali di Gara della nostra provincia, e la 29ª edizione del Memorial Angelo Alborghetti, premio che sarà attribuito ad un giovane nuotatore messosi particolarmente in luce nel corso della stagione sportiva.