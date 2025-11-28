Open day dell’Università Cattolica sabato 29 novembre: “Una giornata per scegliere il futuro”

Sabato 29 novembre, dalle 8.30, il campus di Piacenza della Cattolica apre le sue porte in occasione dell’Open day per l’anno accademico 2026 – 2027.
Una giornata per conoscere le opportunità offerte dall’ateneo Piacentino e i suoi percorsi di studio, tra lauree triennali e magistrali a ciclo unico e per familiarizzare con gli ambienti del campus. Un Welcome desk accoglierà i partecipanti e distribuirà i kit di benvenuto (per registrarsi www.unicatt.it).
Sempre al Welcome desk sarà possibile prenotare una visita guidata al campus Piacentino, con partenze alle 10,30, 11,30 e 12,30. Saranno inoltre presenti postazioni dove si potranno chiedere informazioni circa la vita universitaria, colloquiare con tutor e docenti.
Ai desk informativi si potranno invece ricevere informazioni sui servizi quali il Polo studenti, Cattolica International, EduCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, servizi per l’inclusione, Centro Pastorale, Informagiovani, Stage and placement. I percorsi proposti durante l’Open day sono due: uno per gli studenti di scuola superiore e uno per laureati e laureandi.