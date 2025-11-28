Open day dell’Università Cattolica sabato 29 novembre: “Una giornata per scegliere il futuro”

28 Novembre 2025 Redazione FG Attualità
Sabato 29 novembre, dalle 8.30, il campus di Piacenza della Cattolica apre le sue porte in occasione dell’Open day per l’anno accademico 2026 – 2027.

IL PROGRAMMA DELL’OPEN DAYDownload

Una giornata per conoscere le opportunità offerte dall’ateneo Piacentino e i suoi percorsi di studio, tra lauree triennali e magistrali a ciclo unico e per familiarizzare con gli ambienti del campus. Un Welcome desk accoglierà i partecipanti e distribuirà i kit di benvenuto (per registrarsi www.unicatt.it).

Sempre al Welcome desk sarà possibile prenotare una visita guidata al campus Piacentino, con partenze alle 10,30, 11,30 e 12,30. Saranno inoltre presenti postazioni dove si potranno chiedere informazioni circa la vita universitaria, colloquiare con tutor e docenti.

Ai desk informativi si potranno invece ricevere informazioni sui servizi quali il Polo studenti, Cattolica International, EduCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, servizi per l’inclusione, Centro Pastorale, Informagiovani, Stage and placement. I percorsi proposti durante l’Open day sono due: uno per gli studenti di scuola superiore e uno per laureati e laureandi.

