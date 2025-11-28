Carabinieri e Ispettorato del lavoro in un’azienda di Rottofreno: operazione congiunta e indagini in corso

28 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza 24 WhatsApp

Un elicottero dei carabinieri e diverse pattuglie nei pressi dell’azienda LPR di Rottofreno. Una situazione che nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione di alcuni residenti. Carabinieri carabinieri e Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno effettuato controlli all’interno dell’azienda specializzata nella produzione di freni per auto e veicoli.

Ancora non sono chiari i contorni della vicenda e i motivi dell’operazione. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di indagini in materia di lavoro nero.

