Successo per l’open day di prevenzione ai tumori cavo-orale, visitati 200 piacentini

Si chiude con grande soddisfazione dei professionisti e degli utenti l’edizione 2024 della campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo Make Sense Campaign. Sono stati circa 200 i piacentini che si sono recati all’open day organizzato da Otorinolaringoiatria guidata dal professor Domenico Rosario Cuda in sinergia con Odontostomatologia diretta dal dottor Aldo Oppici. Lo scorso anno erano stati 150 i partecipanti, e questo incremento è un segnale di grande attenzione alla patologia.

L’equipe

A eseguire le visite un’equipe tutta al femminile: Maria Silvia Lazio, responsabile del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei tumori testa collo, Daria Salsi e Irene Herman, medici di Otorinolaringoiatria, ed Elisabetta Merigo, responsabile dell’ambulatorio patologia cavo orale di Odontostomatologia per disabilità e progetti speciali, supportate dalla logopedista Michela Benvenuti e Natascia Motta coordinatrice degli ambulatori Otorinolaringoiatria.

Dei 200 cittadini visitati il 15% circa è stato inserito nel percorso di presa in carico da parte del reparto: per10 pazienti sono stati predisposti i percorsi per la rimozione di piccole lesioni e 11 eseguiranno ulteriori accertamenti.

Il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale

L’Otorinolaringoiatria ha attivo un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei tumori testa-collo di cui è responsabile la dottoressa Maria Silvia Lazio. Il percorso si avvale di un team professionale multidisciplinare che permette una tempestiva presa in carico dei pazienti con sospetta neoplasia. In particolare per il cavo orale vengono eseguiti interventi chirurgici di exeresi del tumore e interventi di chirurgia con ricostruzione dei lembi.

Qualora il paziente necessitasse di specifici trattamenti chirurgici (es chirurgia robotica) o trials clinici per tumori rari o avanzati, il team prendere contatto con i colleghi dei centri di riferimento per guidare il paziente per la prosecuzione del migliore trattamento.

I principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori al cavo orale sono il fumo di sigaretta e l’alcol, altri fattori di rischio sono traumi ripetuti della superficie interna della bocca (legati per esempio all’errato posizionamento di protesi dentarie), scarsa igiene orale, masticazione di tabacco, anemia di Fanconi, uso della pipa ed esposizione al sole soprattutto per quanto riguarda i tumori del labbro. Esiste anche una piccola quota (inferiore al 5%) di carcinomi del cavo orale dovuti a una infezione cronica da Hpv.