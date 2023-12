Per un’etica dell’arte, incontro a XNL con Massimo Grimaldi e Rossella Miccio il 20 dicembre

XNL Arte è lieta di ospitare negli spazi di XNL Piacenza, l’incontro pubblico Per un’etica dell’arte che vedrà protagonisti l’artista Massimo Grimaldi e la presidente di EMERGENCY Rossella Miccio.

La conversazione, in programma per mercoledì 20 dicembre alle ore 18.30 e moderata dal critico d’arte e giornalista Nicolas Ballario, prenderà le mosse dallo stretto legame esistente fra l’artista e la nota associazione umanitaria fondata da Gino Strada a partire dal 2007 quando Massimo Grimaldi, con l’intento di indagare su quale sia l’utilità sociale del proprio ruolo d’artista, inizia a destinare i premi vinti in diversi contesti nazionali e internazionali a sostegno degli ospedali di EMERGENCY. L’episodio più clamoroso, in tal senso, si colloca nel 2009, quando Grimaldi si aggiudica i 700mila euro in palio al concorso internazionale MAXXI 2per100 e li devolve all’associazione per la costruzione del Centro pediatrico di Port Sudan.

Gli ospedali sostenuti con questa modalità divengono, di conseguenza, il soggetto di reportage fotografici con cui l’artista ne documenta ‘affettivamente’ l’attività e, nel mentre, il rapporto fra l’artista e l’organizzazione umanitaria si consolida, rimanendo costante e proficuo nel tempo.

Per un’etica dell’arte, incontro a XNL

La conversazione tra l’artista e la presidente di EMERGENCY, che sarà introdotta dalla direttrice artistica di XNL Arte Paola Nicolin, desidera ricostruire i passaggi significativi di questa relazione, approfondendone le motivazioni e le influenze reciproche, per ragionare al tempo stesso sull’impatto e sul senso di responsabilità che un artista può agire all’interno della società, e su come l’etica possa diventare una nuova frontiera dell’estetica.

La conversazione, che si colloca all’interno del Public Program collegato alla mostra Sul Guardare Atto 1 / Massimo Grimaldi allestita al piano terra di XNL, sarà l’occasione per visitare o rivedere l’esposizione in una versione speciale. In occasione dell’incontro, sarà temporaneamente proposta una selezione di opere realizzate dall’artista nell’ambito della sua collaborazione con EMERGENCY.

Nella serata del 20 dicembre verranno infatti presentati tre lavori, In Uganda, In Sierra Leone e In Bangui, in Nyala tutti realizzati nel 2023. Nel primo lavoro Grimaldi descrive su una doppia video proiezione tanto l’attività medica del Children’s Surgical Hospital, attraverso il ritratto affettivo dei suoi pazienti e dello staff, quanto la bellezza umana e paesaggistica di Entebbe, la penisola che si allunga sul Lago Vittoria e su cui sorge l’ospedale, mentre nelle altre due opere video su Ipad l’artista si sofferma attraverso una sequenza di fotografie sull’attività del Centri chirurgici e pediatrici della Sierra Leone e del Darfour.

