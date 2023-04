Alla Galleana il nuovo percorso podistico intitolato a Pino Dordoni. Il campione olimpico Damilano: “Con lo sport ci si prende cura dei cittadini” – FOTO e AUDIO

Al Parco della Galleana inaugurato il percorso podistico intitolato a Pino Dordoni. Inaugurazione che arriva nel 70° anniversario dell’oro olimpico nella 50 km di marcia conquistato a Helsinki dall’indimenticato atleta piacentino.

Alla presenza degli amministratori comunali, del campione olimpico Maurizio Damilano, dei rappresentanti di Fidal e numerose realtà sportive, si è tenuto il taglio ufficiale del nastro del nuovo circuito permanente. Circuito della lunghezza di 2 km, certificato dalla Federazione italiana Atletica Leggera nell’ambito delle iniziative legate alla Bandiera Azzurra. Un riconoscimento che è Fidal e Anci hanno tributato a Piacenza nell’ottobre scorso, in Municipio, come città impegnata nella promozione dell’attività motoria e degli stili di vita sani, annunciando in quell’occasione la realizzazione del percorso podistico intitolato a Pino Dordoni.

Il percorso sarà contraddistinto da cartelli – la cui tonalità azzurra richiama la simbolica bandiera – che ricordano le regole fondamentali per un corretto comportamento nella pratica sportiva e nell’uso di spazi e strutture pubbliche, a maggior ragione in un contesto naturale come quello del parco.

“Un’iniziativa come quella di oggi mostra una città che si sta occupando della salute dei cittadini e dello sport“, commenta Damilano. “La bandiera azzurra non è un punto di arrivo ma di partenza quindi questo deve essere uno stimolo ulteriore per essere ancora più presenti a livello organizzativo e nella promozione dell’attività sportiva“.