Fratelli d’Italia boicottati, il centrosinistra: “Nostro diritto scegliere il silenzio”. FdI replica: “I consiglieri protestino pure, ma la giunta deve rispondere per rispetto ai cittadini”

Non cessano le polemiche in merito alla decisione da parte della giunta comunale di non concedere risposte a Fratelli d’Italia durante l’ultimo consiglio comunale. Una protesta silenziosa, come l’ha definita il sindaco Katia Tarasconi, per replicare al comportamento dei consiglieri di FdI: Nicola Domeneghetti, Gloria Zanardi e Sara Soresi. I tre, nel corso dell’assemblea del 28 febbraio, avevano mostrato una t-shirt raffigurante Pinocchio e uno striscione con la scritta “vergogna”. Un modo per contestare la giunta in merito all’aumento dell’Irpef. Nel corso dell’ultima seduta, l’amministrazione non ha risposto agli ordini del giorno presentati da Fratelli d’Italia, per una “questione di rispetto”. La scelta dell’amministrazione è stata contestata ovviamente Fratelli d’Italia, ma anche da Alternativa per Piacenza. Nonostante le posizioni politiche e ideologiche diametralmente opposte rispetto ai colleghi di opposizione, Stefano Cugini e Luigi Rabuffi hanno definito inaccettabile la decisione del sindaco di non rivolgere la parola a FdI.

Sul caso interviene oggi la maggioranza di centrosinistra

Abbiamo letto i contemporanei comunicati dei gruppi consiliari di fratelli d’Italia e di alternativa per piacenza sulla stampa locale e non abbiamo potuto non notare una singolare consonanza di tono e di argomenti fra il gruppo che dovrebbe collocarsi all’ala più a sinistra dell’arco politico con quello più a destra dello stesso arco.

L’accusa che viene mossa ai gruppi consiliari di maggioranza con toni aspri da entrambe le parti è relativa al nostro silenzio in aula durante la discussione dei tre ultimi ordini del giorno. Vogliamo sottolineare che questo nostro comportamento è stato frutto di una libera scelta politica presa a maggioranza dopo una altrettanto libera discussione interna. Come già più volte sottolineato non esiste un ” grande fratello” e non siamo burattini in mano ad alcuno.

Il diritto di scegliere di tacere in una democrazia equivale perfettamente al diritto di esprimersi, perché è una legittima forma di espressione. Dalle reazioni suscitate in alcune parti delle opposizioni è evidentemente anche uno strumento efficace. Per cui è possibile che a fronte di nuovi comportamenti provocatori, denigratori, insultanti, venga da parte nostra ancora applicato: non si tratta di fare dispetti, si tratta di rispetto reciproco.

Chi vuole rispetto porti rispetto. Noi siamo pronti al dialogo sempre con chi è pronto come noi al dialogo costruttivo. Naturalmente in un regime democratico esiste il diritto di inscenare la propria posizione nelle forme che si ritengono più opportune, ma non si pretenda che le parti avverse non abbiano gli stessi diritti. Auspichiamo comunque che ritorni un buon clima politico in aula perché fa bene a tutti.

Nota a cui replicano a loro volta i consiglieri di Fratelli d’Italia

Non sorprende constatare che i consiglieri di maggioranza fatichino a comprendere che motivo del nostro disappunto non è stato il loro silenzio, ma quello della Sindachessa e dei suoi delegati, deputati ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno.

Si stupiscono del fatto che i toni usati dalla destra e dalla sinistra (quella non loro alleata), nei loro confronti, siano i medesimi. All’evidenza, non fanno nemmeno lo sforzo di pensare che, indipendentemente dalle differenti idee politiche, il comportamento della Sindachessa e dei suoi delegati sia risultato penosamente altezzoso e strafottente. Un comportamento irrispettoso nei confronti dei consiglieri comunali di opposizione e dei cittadini che essi rappresentano.

Un silenzio, quello della Sindachessa e dei suoi delegati, che neppure vagamente può essere giustificato come ritorsione politica ad una nostra precedente protesta, con magliette e striscione. Protesta per altro repressa violando precise norme regolamentari da parte del Presidente del consiglio comunale.

Il “mutismo” di Tarasconi e company ha di certo leso un tradizionale percorso istituzionale che vede l’esecutivo esprimersi sugli atti di indirizzo dell’opposizione.

Ma tant’è: chi semina vento, raccoglie tempesta.