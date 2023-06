Al via il 9 giugno a Podenzano la Fiera della Gmg

Prende il via nel pomeriggio di venerdì 9 giugno a Podenzano la Fiera della Gmg, promossa dalla Pastorale giovanile vocazionale con l’Associazione Oratori Piacentini.

Sarà una tre-giorni di festa, sport, testimonianze, amicizia, musica che culminerà domenica 11 alle ore 18.30 con il Mandato del vescovo mons. Adriano Cevolotto ai 600 giovani piacentini che dall’1 al 6 agosto parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù con papa Francesco a Lisbona grazie alle proposte messe a punto dalla Pastorale giovanile vocazionale diocesana e dalle Comunità del Cammino neocatecumenale.

Podenzano: Fiera della Gmg

A ospitare l’iniziativa, con la prima edizione del Trofeo “Il Nuovo Giornale” di calcio a 5 e beach volley, è l’oratorio “Giuseppino Scotti” di Podenzano. In palio, uno sconto di mille euro sulla quota di partecipazione alla Gmg di Lisbona per le squadre iscritte.

Due i requisiti indispensabili per partecipare: le squadre devono essere miste, con almeno due ragazze in campo, e con non oltre due giocatori non iscritti alla Gmg.

Questo il programma

venerdì 9 giugno

dalle 17.30 alle 22.30 inizio dei tornei di calcetto e beach volley per il Trofeo “Il Nuovo Giornale”

ore 19 presentazione del programma della Gmg 2023

dalle 19.30 stand gastronomici

ore 20.30 “Una storia che continua, racconti dalle Gmg”

sabato 10 giugno

dalle ore 11 alle 20 torneo di calcetto

dalle 12 stand gastronomici

dalle 16 alle 19 torneo di beach volley

ore 19 presentazione del libro “Che storia, la vita!” della giornalista Barbara Sartori in dialogo con Alberto Carenzi, Enzo Zerbini e suor Gil Da Silva

ore 19.45 stand gastronomici

ore 20.45 proiezione della finale di Champions League

domenica 11 giugno

dalle 16 alle 18 semifinali del torneo di calcetto

dalle 17 alle18 semifinali del torneo di beach volley

ore 18.30 Mandato del vescovo mons. Cevolotto ai giovani che parteciperanno alla Gmg di Lisbona

ore 19.15 finali di beach volley

ore 19.30 stand gastronomici

ore 21 finali del torneo di calcetto

a seguire premiazioni delle squadre vincitrici e serata musicale con i “Rusty Fingers”

Dodici squadre per il calcio a 5

Dodici le squadre che parteciperanno al torneo di calcio a 5, organizzato da Andrea Buraschi e Michelangelo Monici.

La fase preliminare è a gironi; passano alla fase successiva le prime due squadre di ciascun girone e le due migliori terze.

Girone A – Birra Miretti della parrocchia di San Vittore (Piacenza), Fiurinsöla della parrocchia di San Fiorenzo-Fiorenzuola, I piegatori, della parrocchia di Roveleto di Cadeo, Salmo 117 di S. Giuseppe Operaio (Piacenza).

Girone B – A. C. (s)Ca(r)stellana della parrocchia di S. Giovanni Battista-Castel San Giovanni, Alberoni del Collegio Alberoni, Lo zio Tano della parrocchia della Santissima Trinità (Piacenza), Zerbinhi F. C. dei Santi Angeli Custodi (Piacenza).

Girone C – Abbi fede della parrocchia di Borgonovo, Gli Allupados della parrocchia di Podenzano, Virtus Caorso della parrocchia di Caorso, La chiamavano trinità della parrocchia della Santissima Trinità (Piacenza).

Le partite cominciano venerdì 9 giugno a partire dalle ore 17.30, riprendono sabato in mattinata a partire dalle ore 11, per interrompersi per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, che sarà proiettata su maxi schermo alle ore 20.45. Domenica 11 semifinali a partire dalle ore 16, fino alle 18. Le finali si disputeranno alle ore 21.

Nove squadre per il beach volley

Il torneo di beach volley, coordinato da Riccardo Belfanti, conta nove formazioni in gara.

È diviso in tre fasi. La prima, a gironi di tre squadre ciascuno, comincia venerdì 9 giugno alle ore 19 circa per proseguire fin verso le 21.30. Le partite sono a set unico; vince chi arriva ai 21 punti.

Girone A – Team Pipe (Santissima Trinità, Piacenza ), A.C. Picchia (Pontenure), Fiurinsöla (Fiorenzuola).

Girone B – Brainfarm Spike (Santissima Trinità, Piacenza), Volley un gin tonic (Borgonovo), Lhanzini (Castel San Giovanni).

Girone C – Podenovo (Podenzano), Alzatori di polvere (Caorso), Gli iceberg (Santissima Trinità, Piacenza).

Sabato 10, dalle ore 16.30 circa, seconda fase, a tre gironi, sempre a set unico ai 21 punti. I gironi saranno composti rispettivamente: Girone A le prime classificate dei gironi del venerdì; Girone B le seconde classificate; Girone C le terze classificate. Si prosegue con i quarti di finale, con scontro diretto alla meglio dei 3 set (in caso di parità, il terzo set a 15 punti). Semifinali e finali si giocheranno domenica 11, con le medesime regole dei quarti. Si giocheranno le semifinali in contemporanea alle ore 17; finale alle ore 19.15/30 circa. Le semifinali e le finali saranno dirette da due arbitri Fipav, Chiara Dellapina e Silvia Giani.

Domenica 11 alla Fiera della Gmg spazio alla musica

Il programma prevede la partecipazione dei Rusty Nails, gruppo piacentino nato nel 2018 dal desiderio di Stefano Berni (voce) di creare una nuova band da sue precedenti collaborazioni. Il gruppo è composto da Mirko Zardi (tastiera), Alessandro Biolchi (batteria), Francesco Ardemagni (chitarra), Stefano Pampurini (chitarra), Mattia Botti (basso). La formazione si chiude con la voce femminile di Sara Borghi.

Accomunati da una grande passione rock blues, sono animati da esperienza ventennale sui palchi e dall’indiscusso talento di Ardemagni (artista in innumerevoli band), che si occupa principalmente degli arrangiamenti. Tutti i pezzi sono eseguiti in stile “rusty nails”, cioè un “raffinato stile rock” di chi ama la musica e cerca di renderla graffiante, anche con le “unghie arrugginite”.