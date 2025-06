Pertite parco pubblico, il comitato lancia una nuova raccolta firme

Il comitato “Amici del Parco Pertite”, a partire da mercoledì 4 giugno fino a fine mese, lancia una nuova raccolta firme. Uno stand sarà ogni mercoledì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 in via XX settembre, angolo via San francesco.

Sì tratta di una raccolta firme a sostegno dell’ osservazione al PUG che , come comitato Pertite, abbiamo preparato affinché il progetto per la realizzazione di un parco alla Pertite sia inserito tra i progetti bandiera del nuovo piano Urbanistico.

La nostra intenzione è quella di tornare tra la gente e chiedere, attraverso una firma, di fare propria questa osservazione come segnale forte della volontà di tutti i cittadini di Piacenza ad avere un parco urbano nell’ ex area militare di via Emilia Pavese.