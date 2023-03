La Regione annuncia 7 milioni di euro per l’ospedale di Castello. Lega: “Bene gli investimenti, ma era fondamentale riavere il pronto soccorso H24”

L’assessore regionale alla Sanità, Raffele Donini, questa mattina ha fatto visita all’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza), facendo seguito all’invito ricevuto a inizio anno dai consiglieri regionali piacentini della Lega, Valentina Stragliati, ed il capogruppo e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan.

Nel corso dell’incontro, oltre alle autorità locali, fra cui il presidente Ctss Lucia Fontana, il direttore generale Ausl Dott.ssa Bardasi, il direttore sanitario dott. Magnacavallo, l’assessore Donini ha incontrato il personale medico e sanitario del nosocomio col quale ha fatto il punto della situazione.

“Un incontro che, da una parte ci conforta per la promessa dell’assessore relativa agli investimenti pari a 7 milioni di euro che, grazie ai fondi del Pnrr, verranno calati sulle strutture sanitarie periferiche piacentine, ma che lascia con l’amaro in bocca rispetto alla conferma che il pronto soccorso di Castel San Giovanni non tornerà operativo h24 a causa della sensibile carenza di medici in Emilia-Romagna. Un duro colpo per la Val Tidone, che conta più di 30mila abitanti, e oggi può contare solo sull’operativa h12 del proprio pronto soccorso. Di buono c’è anche che, a fronte dell’invito a un confronto pubblico a Castel San Giovanni, Donini ha dato la propria disponibilità” ha spiegato Stragliati.

“Come Lega cercheremo sempre di garantire al territorio i servizi essenziali per la tutela della salute pubblica. Da sempre ci battiamo dai banchi della Regione per chiedere che la sanità torni ad essere territoriale, evitando, come in questo caso, di lasciare indietro le comunità più periferiche. Il tutto mentre la giunta regionale, a trazione Pd, non perde occasione per rimarcare il primato della sanità emiliano-romagnola oltre al sostegno alle aree interne: evidentemente la realtà dei fatti non corrisponde alla narrazione dell’esecutivo regionale” ha concluso Rancan.