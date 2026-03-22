Piacenza – Progresso LIVE dalle 14.30 su RADIO SOUND

Il Piacenza di Arnaldo Franzini sfida al “Garilli” il Progresso nel tentativo di dare seguito ai successi su Tuttocuoio e Correggese e di trovare il miglior posizionamento in vista dei playoff. Gli ospiti all’andata costrinsero i biancorossi al pareggio ed ora sono in piena lotta per la salvezza con sole due lunghezze di vantaggio sui play-out.

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La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2 con rombo): Kolgecaj, Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin, Poledri, Mazzaglia, Lord, D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini

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