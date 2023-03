Il Piacenza cade a Pordenone, la salvezza è più lontana. Abbate: “Abbiamo sbagliato il primo tempo e il gol del 2-1 nasce da nostri errori”

Non riesce l’impresa al Piacenza. I ragazzi di Abbate dopo aver battuto il Mantova restano senza punti nella difficile trasferta di Pordenone. Davanti iniziano Cesarini ed uno spento Luppi. Al 42′ i locali passano in un primo tempo incolore dei biancorossi. A seguito di un calcio di punizione è Ajeti di piatto ad infilare un Rinaldi incolpevole. Il portiere biancorosso, al contrario, aveva già salvato il risultato almeno in un paio di circostanze. Nella ripresa il tecnico corre ai ripari: fuori Luppi e Palazzolo, dentro Gonzi e Morra. Al numero 9 bastano pochi secondi per inventarsi un gol da cineteca: tunnel al difensore, palla sul mancino e conclusione a giro sul palo più lontano. Lo stesso Morra ha sulla testa la palla del vantaggio, ma nel miglior momento dei piacentini il Pordenone trova il gol vittoria. Un gol piuttosto casuale: dopo un rimpallo l’ex Dubicaks è liberissimo di dribblare il portiere ed insaccare. Purtroppo la vittoria esterna della Triestina rende ovviamente la salvezza ancora più lontana. Domenica, alle 14:30, i biancorossi avranno un solo risultato a disposizione nella sfida casalinga al “Lecco”, la vittoria

Le parole di Abbate: “Abbiamo regalato un tempo agli avversari e lo abbiamo pagato caro. Dobbiamo velocemente imparare dai nostri errori”

La partita

Secondo tempo

Finisce la gara, Pordenone batte Piacenza 2-1.

90′ 4 minuti di recupero.

83′ Bella piroetta di Suljic e Morra dal limite sfiora il pareggio.

81′ Entra Plescia per il Piacenza, fuori Rizza. Gonzi fa largo a sinistra. E subito dopo lo stesso Gonzi prova il tiro cross, palla sul fondo.

80′ Altra occasione per il Pordenone. Dubickas si accentra e fa partire il suo destro. Rinaldi devia in corner.

76′ Ammonito Benedetti. Punizione per il Piacenza

74ì Entra Gucher (Pordenone)

70′ Quarto corner per il Piacenza. Colpo di testa sul primo palo di Accardi, ma il pallone termina sopra la traversa.

68′ Dubickas castiga la sua ex squadra. Dopo un rimpallo il lituano salta Rinaldi nell’area piccola e poi di piatto infila il 2-1 per il Pordenone

65′ Il Piacenza ribatte colpo su colpo è un Piacenza completamente diverso da quello del primo tempo.

63′ Calcio di punizione per il Pordenone, 5 metri fuori dall’area, sul versante di sinistra. Palombi la mette sul secondo palo. C’è stata la conclusione di un giocatore di casa, ma direttamente sul fondo.

61′ Occasionissima per il Piacenza: cross dalla sinistra di Rizza e Morra impatta benissimo: palla fuori di un soffio.

60′ Piscopo ci prova dai 25 metri, palla abbondantemente sopra la traversa.

58′ Entra Palombi, fuori Deli. Ed entra Giorico per Burrai (Pordenone).

56′ Entra Zunno ed esce Cesarini

46′ Morra appena entrato in campo fa un gol clamoroso! Tunnel al difensore, rientra e con il sinistro la mette a giro sul secondo palo! Pordenone – Piacenza 1-1!



Inizia la ripresa. Escono Luppi e Palazzolo, dentro Gonzi e Morra

Primo tempo

Finisce il primo tempo

45′ Rizza con una bella azione personale conquista un bel calcio di punizione. Una sorta di corner corto. Suljic tocca per Rizza, il cui traversone viene spazzato dai neroverdi.

43′ Punizione per il Piacenza. Se ne incarica Suljic. che scambia con Rizza, quest’ultimo guadagna il fondo, la mette in mezzo. La sfera attraversa tutta l’area di rigore, ma nessun compagno riesce ad approfittarne.

42′ fallo di Capoferri e punizione per il Pordenone dalla trequarti di destra. Traversone che arriva sul piatto di Ajeti che questa volta trafigge Rinaldi. Pordenone – Piacenza 1-0.

38′ Corner per il Piacenza. Rizza la mette sul secondo palo, ma il Pordenone libera l’area.

35′ Il Pordenone fa la partita, il Piacenza è sterile in fase offensiva.

25′ Corner per il Pordenone, ma sugli sviluppi i biancorossi recuperano il pallone,

22′ Zanandrea lascia il campo dolorante. Capoferri entra al suo posto

14′ Lancio per Piscopo che fa da sponda di testa per Dubicaks, il Piacenza si rifugia in corner. Sugli sviluppi c’è un’altra grande parata di Rinaldi su colpo di testa di Negro.

7′ Secondo corner per il Pordenone. Sugli sviluppi Rinaldi compie un vero e proprio miracolo calcistico su Dubickas. Il lituano si trova da solo davanti al portiere, prima ribatte la conclusione a botta sicura, poi interviene in anticipo sulla ribattuta.

4′ Calcio di punizione per il Pordenone sul lato corto dell’area di rigore biancorossa. Bella risposta di Rinaldi che devia in corner.

Iniziata la gara. Maglia neroverde per i locali. Maglia bianca per il Piacenza.

Le formazioni

Pordenone (4-3-1-2) Festa, Bruscaghin, Negro, Ajeti, Benedetti, Pinato Burrai, Torrasi, Deli, Dubickas, Piscopo. All. Mirko Stefani

A disposizione: Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Managhi, Palombi, Maset, La Rosa, Gucher, Ingrosso, Pirrello, Zammarini, Destito

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Accardi, Masetti, Zanandrea, Munari, Giorno, Suljic, Palazzolo , Rizza, Luppi, Cesarini. All Abbate

A disposizione: Tintori, Nocchi, Cosenza, Plescia, Morra, Zunno, Parisi, Chierico, Gonzi, Vianni, Capoferri

Il pre partita