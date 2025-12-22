L’anno della Provincia, 40 milioni di euro per l’edilizia scolastica e 15 milioni per la viabilità. Emergenza peste suina: “Affrontata con responsabilità” – AUDIO

Questa mattina, lunedì 22 dicembre, nella sede della Provincia di Piacenza, si è svolto il consueto scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie che è stato l’occasione per ringraziare coralmente del loro impegno le consigliere e i consiglieri provinciali, il personale dell’Ente, gli amministratori comunali e i giornalisti del territorio.

Nell’anno che si chiude la Provincia di Piacenza stima di effettuare investimenti per oltre 18 milioni di euro: un valore importante che dimostra l’impegno dell’Ente nella realizzazione delle attività. Gli investimenti principali riguardano le strade provinciali e le nostre scuole.

Edilizia scolastica

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sono state in parte chiuse, in parte sono in corso, opere di adeguamento sismico per circa 21 milioni di euro di cui 18 milioni di PNRR e altri fondi esterni e 3 milioni fondi provinciali e per il 2026 si è previsto di mettere in cantiere 10 milioni per la nuova scuola nella caserma degli ex Vigili del fuoco, 3 per l’ampliamento della sede ITI di Fiorenzuola e 5 per la palestra nell’ex Pontieri.

In totale, dunque, tra 2025 e 2026 sono state pianificate opere di edilizia scolastica per 39 milioni di euro. In tema di edilizia scolastica si ricorda l’impegno profuso per gestire l’emergenza della palestra di Fiorenzuola andata a fuoco lo scorso luglio: grazie alla sinergia col Comune si è individuata una soluzione alternativa per l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026. La palestra sarà restituita a scuole e associazioni per l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità e le risorse 2025, tra interventi realizzati, in corso di realizzazione o in fase di affidamento (ponti, pavimentazioni, rotatorie…) si sono investiti 10,3 milioni di euro; nel 2026 sono programmati interventi per 3,7, a cui si potranno aggiungere 3 milioni circa per la realizzazione di altre opere i cui finanziamenti devono essere confermati da Ministero.

Peste suina

“Con senso di responsabilità, la Provincia ha proseguito nel coordinare la Cabina di Regia per la Peste Suina: una piaga che solo coesi sarà possibile debellare a tutela della salute e di un settore vitale per la l’economia piacentina, un impegno condiviso e sinergico che proprio di recente, a novembre 2025, ha visto una parte del nostro territorio uscire dalla zona di massima restrizione”, ha commentato il presidente Monica Patelli.

“La vivacità dei progetti rivolti alle scuole, ai giovani, alle pari opportunità confermano inoltre la sensibilità sociale e culturale della Provincia e dimostrano l’impegno dell’ente ad essere parte attiva dello sviluppo del tessuto sociale del territorio. È di poche settimane fa l’inaugurazione della nuova sede della Consulta degli Studenti presso il palazzo della Provincia”, ha continuato.

“Non si può non sottolineare come tutto ciò che l’Ente realizza, specialmente con riferimento alla Viabilità, lo fa con le risorse che ha, che sono poche rispetto alle esigenze”.

La Provincia di Piacenza ha di recente scritto al Governo italiano per chiedere il ripristino integrale dei tagli ai finanziamenti statali destinati alle Province e la modifica delle condizioni di verifica.

La Provincia si conferma “Casa dei Comuni”

“L’obiettivo è fornire risposte al territorio attraverso servizi ed interventi, tutelare e valorizzare le sue eccellenze. Il 2025 è stato dunque un anno ricco di sfide e di successivi condivisi ed il ruolo dei media nel raccontare queste storie è stato fondamentale.

Guardando al 2026, la Provincia è determinata a continuare su questa strada e la collaborazione i giornalisti, sarà ancora essenziale per raggiungere questi obiettivi”.

