Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina c’è l’esame più difficile: arriva la capolista Sassuolo

Arriva la prima della classe. Domani alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina sfiderà la “regina” Kerakoll Sassuolo, capolista del girone B di serie B maschile giunto al quarto appuntamento nel girone di ritorno. Per i gialloneri piacentini allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi, un compito difficile ma che era già riuscito all’andata nella terra delle ceramiche (2-3). Ora, pur con tutte le difficoltà del caso, Monticelli cercherà il bis provando a centrare il primo successo casalingo del girone di ritorno dopo i tie break amari contro Cisano e Villa d’Oro.

Le parole di coach Bruni

“Sassuolo è sicuramente la formazione più costante del girone in estate ha inserito un giocatore estremamente efficace come Andreoli, ex Villa d’Oro, uno dei più forti nel suo ruolo (opposto). Non a caso, la Kerakoll è in testa e tutta la squadra gira molto bene, con un’ossatura composta da giocatori che giocano insieme da anni, tra cui Soli e Sartoretti, molto affiatati e molto forti. All’andata riuscimmo a vincere al tie break, a loro mancavano i due centrali titolari Ferrari e Bombardi, e giocammo una partita di sostanza. Domani sarà un match ancora più difficile, contro un avversario questa volta al completo e “nel flusso”, con il primo posto in classifica e con la qualificazione in tasca per le finali di Coppa Italia”.

Quindi aggiunge

“Per quanto ci riguarda, non dobbiamo strafare: sia contro Cisano sia contro Villa d’Oro siamo andati vicini a conquistare i tre punti, sicuramente bisognerà replicare una partita di sostanza, dove mentalmente ci deve scivolare via l’imprecisione, accettare l’errore e il giocar male in certi momenti, oltre a essere più concreti in alcune fasi, tra cui il muro, anche se tutto questo non è semplice”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 40, Beca Tensped 35, Pallavolo Cremoense 33, Tipiesse Cisano 31, Canottieri Ongina, Zotup Scanzorosciate 27, National Transports Villa d’Oro Modena 26, Tecnoarmet Soliera 24, Mo.Re. Volley 23, Team Volley Cazzago Adro 19, Vero Volley Monza 18, Motta&Rossi Asola Remedello 16, Ferramenta Astori 13, Modena Volley 4.

