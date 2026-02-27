Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, “antipasto” internazionale in Olanda

La Bft Burzoni VO2 Team Pink gioca d’anticipo sul calendario e si appresta a vivere il debutto stagionale con un’importante esperienza estera che tira la volata al canonico programma italiano. Domenica la stagione delle “panterine” Donne Juniores inizierà in Olanda con la partecipazione alla Omloop van Schijndel-Gp Jozon, gara di 49 chilometri e mezzo. Guidate dalla ds Krizia Corradetti (che durante la stagione dirige la squadra insieme a Vittorio Affaticati), saranno in sella sei atlete: le gemelle Alessia e Martina Orsi, Matilde Rossignoli, Agata Campana (tutte classe 2008), Anna Longo Borghini e Giada Galasso, classe 2009 e al debutto in categoria.

Spiega il team manager Stefano Solari

“Abbiamo ricevuto l’invito dagli organizzatori tramite il Team Picnic Post-NL, formazione World Tour alla quale siamo legati per il terzo anno da un accordo di collaborazione. Per le ragazze, sarà un’esperienza importante in una gara di alto livello, poi ci fermeremo in Olanda fino al 5 marzo per far sostenere alle atlete alcuni test secondo quanto abbiamo concordato nel ritiro di inizio gennaio con Hans Timmermans (scouting coordinator del Team Picnic Post-NL) quando è venuto a farci visita a Castagneto Carducci”.

La stagione, dunque, entra nel vivo: sabato 7 marzo alle 16 nella sala Convegni di Confindustria Piacenza la tradizionale presentazione stagionale, mentre domenica 8 prima gara italiana a Nonantola (Modena).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy