Serie B – L’Assigeco Piacenza attende Capo d’Orlando: in palio due punti preziosi – AUDIO

La trasferta di Piazza Armerina ha regalato la terza gioia nell’arco di sette giorni all’UCC Assigeco Piacenza, abile ancora una volta nel rimontare uno svantaggio di sedici punti per poi tornare dalla Sicilia con due punti d’oro in tasca.

Per la ventinovesima giornata di campionato i Lupi saranno chiamati a fronteggiare un’altra avversaria siciliana, con la sfida all’Orlandina Basket in programma domenica 1° marzo alle ore 17:00 al PalaBanca di Piacenza. Una gara fondamentale, contro una squadra appaiata ai biancorossoblu in classifica, che i ragazzi di coach Lottici dovranno affrontare con lo stesso spirito delle ultime uscite cercando di evitare cali di concentrazione.

Le parole di Ferraro ai microfoni di Radio Sound

Il focus sugli avversari

Reduce da una superlativa stagione culminata con la semifinale playoff, Capo d’Orlando non sta deludendo le aspettative nemmeno in questa annata: il record di 16 vittorie e 10 sconfitte, lo stesso dei Lupi, vale al momento il sesto posto in classifica, l’ultimo disponibile per l’accesso diretto alla post-season. In settimana il club ha salutato dopo due anni e mezzo l’ala Patrick Gatti, trasferitasi a Ferrara nel Girone B, ma coach Bolignano può comunque contare su un roster in grado in stagione di espugnare Treviglio, Legnano e Montecatini Terme, sponda La T Gema.

Il roster della formazione siciliana è guidato nel backcourt dal veterano Matteo Palermo e dall’astro offensivo di Gianmarco Bertetti, sceso di categoria dopo diversi anni in Serie A2, oltre che dall’ala nigeriana dalle spiccate doti atletiche Ugo Simon. Nel reparto lunghi porterà sicuramente esperienza l’immenso Simas Jasaitis, coadiuvato dall’ex Nardò Jacopo Rapetti.

In uscita dalla panchina troviamo l’ex di serata Marco Contento, l’anno scorso vincitore del campionato con Mestre e autore della tripla decisiva nel successo della scorsa settimana su Treviglio, e il classe 2003 Vittorio Moltrasio, mentre sotto le plance sono pronti a far rifiatare i lunghi titolari Franco Gaetano, tra i principali realizzatori della squadra e rientrato domenica scorsa dopo uno stop di quasi quattro mesi, e Luca Antonietti, al secondo anno consecutivo in Sicilia. Completa il roster il giovane Luca Carrabotta.

La sfida d’andata ha visto l’Assigeco espugnare il PalaFantozzi 73-81 grazie a una solida prestazione di squadra.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

