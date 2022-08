Provincia, sono 557 gli amministratori locali chiamati a eleggere il nuovo presidente: elezioni sabato 24 settembre

Sono in tutto 557 gli amministratori locali (Sindaci e Consiglieri comunali) che sono chiamati, sabato 24 settembre, ad eleggere il Presidente della provincia di Piacenza: si è chiusa infatti, con la presa d’atto delle comunicazioni dei segretari comunali e la determinazione dell’ufficio elettorale appositamente istituito, la fase di costituzione dell’elettorato attivo.

Il voto per l’elezione del Presidente della Provincia è, come noto, ponderato sulla base di un coefficiente attribuito dall’ufficio elettorale tenendo conto del numero degli abitanti e dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge n. 56 del 2014 che ha riformato le Province. Questo significa che il voto di un elettore di un determinato comune ha un peso diverso rispetto a quello di altri.

Sono cinque le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale.

La prima (fino a 3.000 abitanti) è formata da 20 comuni per 217 elettori, che votano con la scheda di colore azzurro. La seconda (da 3.000 a 5.000 abitanti) è formata da 10 comuni per 128 elettori, che votano con la scheda di colore arancione. La terza (da 5.000 a 10.000 abitanti) è formata da 10 comuni per 128 elettori, che votano con la scheda di colore grigio. La quarta (da 10.000 a 30.000 abitanti) conta 3 comuni per 51 elettori, che votano con la scheda di colore rosso. La quinta (superiore a 100.000 abitanti) conta il solo comune capoluogo per 33 elettori, che votano con scheda di colore viola.

Sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci il cui mandato scada non prima dei diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60, Legge 56/2014 e ss.mm.ii.).

L’elezione del Presidente avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto (n. 84).

Il prossimo termine nello scadenzario elettorale riguarda proprio la presentazione delle candidature alla carica di Presidente.

Le candidature devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 3 settembre 2022 (ventunesimo giorno antecedente la votazione) e dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 4 settembre 2022 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

L’atto di individuazione del corpo elettorale e determinazione degli indici di ponderazione è al link https://www.provincia.pc.it/linksottolivello.php?idbox=7&idvocebox=59&idlsa=137&idsa=329

Indicazioni su scadenze, modulistica necessaria ed elezioni trasparenti sono reperibili nella sezione del sito della Provincia dedicata alle elezioni del Presidente, al link https://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=329&idbox=7&idvocebox=59

È possibile ottenere informazioni sul procedimento elettorale scrivendo all’indirizzo mail elezionipresidenteprovincia2022@provincia.pc.it