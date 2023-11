Pulcheria, il 23 novembre Michela Marzano presenta il suo romanzo “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”

Giovedì 23 novembre alle ore 21.00 al Salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via S.Eufemia, 13) la scrittrice Michela Marzano torna a Pulcheria per presentare il suo nuovo romanzo “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”.

Filosofa, scrittrice, editorialista de La Repubblica e La Stampa, docente all’Università di Parigi, Michela Marzano con il suo libro (edito da Rizzoli) riflette sull’ambiguità del rapporto con gli altri e con il nostro corpo e sul valore di parole come “consenso”, “violenza”, “vittima” dopo la tempesta del #MeToo.

Modera l’incontro Serena Groppelli, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza. Letture a cura di Cantiere Simone Weil.

Tutto il programma della manifestazione.

Il giorno dopo, venerdì 24 novembre alle ore 21.00 a XNL Piacenza-Sezione Cinema (Via S. Franca, 36) sarà invece ospite Elena Rebeca Carini per presentare, per la prima volta nella sua città The land you belong. La pellicola è un road movie (premio per il Documentario al Biografilm) che indaga il tema dell’identità attraverso una vicenda autobiografica.

La regista, adottata a sei mesi in Romania, quasi trentenne va alla ricerca dei genitori biologici e intraprende un viaggio da Piacenza a Bucarest con Gerald, ritrovato fratello di sangue ma perfetto sconosciuto.

Dopo il film dibattito con la regista moderato dalla critica cinematografica Barbara Belzini.