Punti di vista: “Un successo importante per la salvezza”. L’analisi di Andrea Amorini dopo il derby del “Garilli” – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

“Se volete lo spettacolo, andate al circo…” Max Allegri, con la sua consueta ironia, uscì con una frase che è l’esatta summa della partita di oggi. Troppo importante la posta in palio per poter vedere una bella partita vinta dal Piacenza, che ha finito senza centrocampisti, calciando tutti gli ultimi palloni verso la metà campo avversaria per allontanare pericoli che, di fatto, sono stati quasi inesistenti.

Il Piacenza si mette quindi questi tre punti in saccoccia e riparte da una nuova iniezione di fiducia legata solamente al risultato. Rossini riparte da Somma e Silva, insieme a Mannucci in difesa; per il resto, la squadra è quella che doveva essere. Il gioco lo fa il Fiorenzuola, ma, come già all’andata, il possesso palla rossonero è di quantità e non di qualità, e quindi non ci sono reali opportunità.

Il Piacenza, invece, costruisce le sue azioni sulla sinistra e, se sulla prima d’Agostino non trova la porta, sulla seconda è il solito Ruiz a servire il piattone di Recino per il vantaggio biancorosso. Ti aspetti una ripresa più interessante, ma il canovaccio non cambia. Il Fiorenzuola ha il possesso, ma non crea occasioni, e il Piacenza ha spazi che non riesce a gestire per poter chiudere la partita.

Alla fine, Rossini toglie Palma e passa a un 4-4-2 senza veri centrocampisti, chiudendo tutti gli spazi e pensando solo a non prendere il pari. A Lentigione, ovviamente, ci vorrà un altro Piacenza per dare continuità e serenità a una stagione che è stata, fino ad ora, tutta l’opposto. Recuperare qualche giocatore servirebbe, e tanto, ma intanto godiamoci questa vittoria senza dover andare al circo.

I punti di vista di Amorini in formato video

Il post partita