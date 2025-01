Piacenza – Fiorenzuola 1-0, Recino decide il derby: rossoneri condannati alla decima sconfitta consecutiva

Il Piacenza vince il derby del “Garilli” grazie ad un sigillo di Recino in chiusura di prima frazione. Per il Fiorenzuola è notte fonda: sono ben 10 le sconfitte consecutive dei rossoneri, sempre più ultimi in classifica.

Stefano Rossini non convoca nemmeno Greco, autore di una prestazione disastrosa nel match contro il Corticella. In porta va Franzini. In mezzo al campo invece il tecnico si affida al 5-3-2 con il neo acquisto Palma in mediana assieme a Iob e Santarpia, davanti la classica coppia D’Agostino – Recino.

Ciceri risponde invece con il 4-3-3 con il nuovo arrivo Ghisleri tra i pali. Nel primo tempo i rossoneri, per l’occasione in maglia grigia, gestiscono il possesso palla, ma senza rendersi pericolosi. Le vere occasioni sono per il Piacenza. Al 25′ D’Agostino entra in area di rigore, ma apre di poco il compasso e la sfera sfida di poco a lato.

Al 43′ il gol: Ruiz scambia proprio con D’Agostino, poi mette il pallone in mezzo. Recino attacca lo spazio e di mancino beffa il numero uno valdardese.

Nella ripresa le due squadre sono molto attente a non scoprirsi, con il Fiorenzuola che non riesce più ad aumentare i giri del motore. A 10′ dalla fine gli ospiti hanno tra i piedi un’interessantissima punizione dal limite, ma Cocuzza sbaglia totalmente la mira.

Parisi prova l’eurogol da distanza siderale a pochi secondi dalla fine, ma i locali stringono i denti e conquistano 3 punti d’oro in chiave salvezza. Prossimi appuntamenti: Fiorenzuola – San Marino e Lentigione – Piacenza, Domenica 26 Gennaio LIVE dalle 14:30.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo: è iniziato il derby di ritorno tra Piacenza e Fiorenzuola! Segui la diretta su Radio Sound.

1′- Punizione di Recino dalla trequarti campo, il tiro viene parato da Ghisleri che, con un po’ di incertezza, blocca il tiro del 9.

4′- Colpo di testa di Recino dopo un cross di D’Agostino, palla fuori. Buoni segnali dei biancorossi in questi primi minuti.

7′- Primi segnali del Fiorenzuola: tentato un cross da Cocuzza a cercare Carrozza. Franzini blocca e il Piacenza riparte.

14′- Gavioli prova il tiro da fuori: conclusione centrale, presa facile per Franzini.

23′- Ritmi bassi, poche occasioni da entrambe le parti decisamente innocue.

25′- Ruiz serve D’Agostino al limite che col mancino prova a calciare, palla che sfiora il palo e esce. Prima azione concreta dei biancorossi.

30′- Recino messo giù da Gavioli al limite dell’area: punizione per i biancorossi, D’Agostino e Recino sul punto di battuta. Parte il 14, tiro deviato dalla barriera, palla in corner.

31′- Sugli sviluppi del corner, D’Agostino prova un cross velenoso, grande uscita di Ghisleri a fermare l’azione biancorossa.

33′- Altro calcio di punizione per i biancorossi, sempre D’Agostino in battuta che calcia e sfiora la traversa. Altra occasione da segnalare per i biancorossi. Poco dopo, il 14 ammonito per un fallo sulla trequarti.

39′- Gavioli a terra dopo un contatto a centrocampo con Napoletano. Sembra non essere nulla di grave per il difensore rossonero.

43′- Recino porta avanti i biancorossi! Cross di Ruiz dalla sinistra che va in mezzo a cerca il 9 che al volo, con il piattone, beffa Ghisleri e trova la rete del vantaggio biancorosso nel derby.

45′- Finisce il primo tempo del derby. Decide fin qui il tiro al volo di Recino, dopo 43′ di equilibrio tra le 2 squadre.

Secondo tempo

45′- Tornano in campo le squadre, via al secondo tempo del derby!

49′- Prova Napoletano da fuori servito da Ruiz, palla abbondantemente fuori.

53′- Piacenza spesso in avanti negli ultimi minuti, 2 calci d’angolo battuti poco fa. Fiorenzuola chiuso nella sua metà campo che non riesce a ripartire.

57′- Primi cambi nelle file del Fiorenzuola, De Simone subentra a Deiana.

64′- Grande azione combinata Ruiz-D’Agostino; quest’ultimo calcia sul primo palo, palla messa in calcio d’angolo da Ghisleri.

70′- Fiorenzuola in avanti che cerca il pareggio, ma nessuna occasione particolare da segnalare per i rossoneri che faticano a infilare la squadra di casa.

75′- Appena entrato Stefanoni prova subito a mettersi in proprio saltando due uomini e tentando il tiro. Fermato fallosamente l’esterno biancorosso, punizone per il Piacenza.

77′- Casazza subentra a Ruiz per il Piacenza. Esce Boscolo per far spazio a Oboe nelle file dei rossoneri.

80′- Calcio di punizione da posizione molto invitante per i rossoneri. Cocuzza calcia, ma palla completamente fuori dallo specchio.

86′- Esce Silva per crampi, al suo posto Zucchini.

90′- Parisi prova dalla distanza, palla fuori di poco. 4′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4′- Finisce qui. Piacenza vince il derby contro il Fiorenzuola grazie alla zampata di Recino nel finale di primo tempo. Rossoneri condannati alla decima sconfitta consecutiva.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Franzini, Somma, Silva, Mannucci, Napoletano, Santarpia, Palma, Iob, Ruiz, D’Agostino, Recino. All. Rossini

Fiorenzuola (4-3-3): Ghisleri, Parisi, Ronchi, De Ponti, Boscolo, Tringali, Bran, Deiana, Gavioli, Cocuzza, Carrozza. All Ciceri.

A cura di Riccardo Celli