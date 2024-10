I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Sasso Marconi: “Non vincere in 11 contro 9 è un gran brutto segnale”

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ventisei minuti di doppia superiorità numerica e non vincere. Questo è il vero succo di una partita che ha avuto al suo interno tante partite diverse, ma il peccato, tutt’altro che veniale, di questa squadra è stato quello di non sfruttare il doppio vantaggio numerico.

Parlato parte con la stessa squadra che aveva travolto il Prato ed ha le stesse difficoltà ad entrare in partita che aveva avuto contro i toscani, con la differenza che il Sasso, imbattuto, fuori casa è decisamente più squadra.

Loro trovano sempre l’uomo in più in mezzo al campo e davanti hanno un tridente fisico e qualitativo che da segnali di pericolosità. Nel momento in cui Parlato riesce a mettere i correttivi in mezzo al campo per riequilibrare la situazione prendiamo gol. Silva si fa trovare fuori posizione su un passaggio casuale e parte un contropiede concluso molto bene da Deme.

Il Piace di colpo comincia a creare gioco ed occasioni e finalmente trova il pari con Iob. Appena dopo Mauri sbaglia la prima delle tre occasioni clamorose avute e si va al riposo con la consapevolezza che abbiamo capito la partita.

Invece la ripresa non è quella che ti aspetti (vedi Lentigione), La sensazione è che siamo rientrati pensando che il gol venisse per segno divino e la squadra ritorna a far fatica ma tutto sembra darti una mano. Il Sasso sbaglia un rigore e rimane in due minuti in nove uomini. Il Piace inserisce Manicone per andare a fianco di recino, inserisce Iocolano per Sartore (perché non per un difensore…?) e crea due ottime occasioni, sempre con Mauri e alla fine con Iocolano, ma non basta a vincere una partita che ci porta molto distanti dalla vetta e con diversi dubbi che le prossime partite (4 in 13 giorni) dovranno per forza darci una risposta che sia dentro o fuori. Prima parlavo di tre occasioni clamorose sbagliate da Mauri, lo confermo ma averne di giocatori come lui… Piacenza – Sasso Marconi 1-1, Iob risponde a Deme: i biancorossi non vanno oltre il pareggio nonostante la superiorità numerica. Parlato: “Chi si sacrificherà avrà spazio, gli altri rimarrano fuori” – AUDIO